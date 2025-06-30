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Brad Pitt'li Formula 1 filminden beklenmedik gişe başarısı!
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Brad Pitt'li Formula 1 filminden beklenmedik gişe başarısı!

30.06.2025 10:14:00
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Haber Merkezi
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Brad Pitt'li Formula 1 filminden beklenmedik gişe başarısı!

Brad Pitt’in başrolünde yer aldığı ve gerçek F1 pistlerinde çekilen F1: The Movie, vizyona girdiği ilk haftada dünya çapında 114 milyon dolar hasılat elde ederek büyük başarı yakaladı.

Brad Pitt'li Formula 1 filminden beklenmedik gişe başarısı!
Joseph Kosinski’nin yönetmenliğini üstlendiği F1: The Movie, 27 Haziran 2025’te vizyona girdi. Brad Pitt’in emekli Formula 1 pilotu Sonny Hayes’i canlandırdığı film, ilk hafta sonunda ABD’de 55,6 milyon dolar hasılat elde etti. Dünya çapındaki toplam gişe ise 114 milyon dolara ulaştı.
Brad Pitt'li Formula 1 filminden beklenmedik gişe başarısı!

BEKLENMEDİK BİR BAŞARI

Variety’nin haberine göre, günümüzde sinema salonlarına olan ilginin azaldığı bir dönemde, seriye bağlı olmayan bir aksiyon filminin bu denli yüksek gişe elde etmesi sinema sektörü açısından büyük önem taşıyor.
Brad Pitt'li Formula 1 filminden beklenmedik gişe başarısı!
250 milyon dolarlık bütçeyle çekilen F1: The Movie, aynı zamanda Apple Original Films için de tarihi bir başarıya imza attı. Deadline, filmin Apple’ın bugüne kadar en yüksek açılış hasılatına ulaşan yapımı olduğunu yazdı.

Brad Pitt'li Formula 1 filminden beklenmedik gişe başarısı!

F1: THE MOVIE HAKKINDA

Brad Pitt filmde, bir zamanların efsane F1 sürücüsü Sonny Hayes’i canlandırıyor. Hayes, çaylak bir pilotu desteklemek üzere emeklilikten dönüyor.
Brad Pitt'li Formula 1 filminden beklenmedik gişe başarısı!
Yönetmen Kosinski, Pitt’in F1 aracını kullanmadaki yeteneğine dikkat çekerek “Brad çok yetenekli bir sürücü” ifadelerini kullandı. Filmin senaryosu, Top Gun: Maverick’in de senaristi olan Ehren Kruger’a ait.

Brad Pitt'li Formula 1 filminden beklenmedik gişe başarısı!

KADRODA YILDIZ İSİMLER VAR

Filmde Brad Pitt’e Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia ve Samson Kayo eşlik ediyor.
Brad Pitt'li Formula 1 filminden beklenmedik gişe başarısı!

GERÇEK PİSTLERDE ÇEKİLDİ

Yapım, F1 sezonu boyunca gerçek yarış pistlerinde çekildi. Yönetmen Kosinski bu zorlu süreci şu sözlerle anlattı:
“Arabaları gerçekten Brad ve Damson kullanıyordu. Bu başlı başına muhteşem bir şey ama bunu canlı seyirci önünde ve yarış hızında yapmak, sahneleri çekmenin yolunu bulmak oldukça zordu.”
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