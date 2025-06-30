Brad Pitt'li Formula 1 filminden beklenmedik gişe başarısı!

Joseph Kosinski’nin yönetmenliğini üstlendiği F1: The Movie, 27 Haziran 2025’te vizyona girdi. Brad Pitt’in emekli Formula 1 pilotu Sonny Hayes’i canlandırdığı film, ilk hafta sonunda ABD’de 55,6 milyon dolar hasılat elde etti. Dünya çapındaki toplam gişe ise 114 milyon dolara ulaştı.

BEKLENMEDİK BİR BAŞARI Variety’nin haberine göre, günümüzde sinema salonlarına olan ilginin azaldığı bir dönemde, seriye bağlı olmayan bir aksiyon filminin bu denli yüksek gişe elde etmesi sinema sektörü açısından büyük önem taşıyor.

250 milyon dolarlık bütçeyle çekilen F1: The Movie, aynı zamanda Apple Original Films için de tarihi bir başarıya imza attı. Deadline, filmin Apple’ın bugüne kadar en yüksek açılış hasılatına ulaşan yapımı olduğunu yazdı.



F1: THE MOVIE HAKKINDA Brad Pitt filmde, bir zamanların efsane F1 sürücüsü Sonny Hayes’i canlandırıyor. Hayes, çaylak bir pilotu desteklemek üzere emeklilikten dönüyor.

Yönetmen Kosinski, Pitt’in F1 aracını kullanmadaki yeteneğine dikkat çekerek “Brad çok yetenekli bir sürücü” ifadelerini kullandı. Filmin senaryosu, Top Gun: Maverick’in de senaristi olan Ehren Kruger’a ait.



KADRODA YILDIZ İSİMLER VAR Filmde Brad Pitt’e Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia ve Samson Kayo eşlik ediyor.