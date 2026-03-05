Brahms’ın Ein deutsches Requiem’i CSO Ada Ankara’da

Konserin şefliğini Alman orkestra şefi Jan Schumacher üstleniyor. Gecede solist olarak soprano Ceren Aydın ve bariton Kartal Karagedik sahnede yer alacak. Eşlikte piyanoda Filiz Peker ve Gülce Sevgen, timpani’de Can Kıyıcı bulunacak.

EİN DEUTSCHES REQUİEM: TESELLİYİ MERKEZE ALAN BÜYÜK ANLATI

Brahms’ın 1860’lı yıllarda bestelediği Ein deutsches Requiem, geleneksel Latin Requiem metinlerinin çizgisinden bilinçli biçimde ayrılarak Almanca İncil metinleri üzerine kurulur. Eser, bir ayin müziğinden çok, ölümün dramatik ağırlığını yüceltmek yerine insanın kırılganlığına, sabrına ve umut arayışına seslenen evrensel bir anlatım dili kurmasıyla öne çıkar.

Zengin koro yazımı, geniş dinamik alanı ve solist partilerindeki lirizm, yapıtı koro-senfonik repertuvarın en saygın ve teknik açıdan en talepkâr başyapıtlarından biri hâline getirir.

ŞEF VE SOLİSTLER

Jan Schumacher, uluslararası koro ve orkestra repertuvarındaki çalışmalarıyla tanınan bir müzik insanı. Frankfurt Goethe Üniversitesi’nde Müzik Direktörü olarak görev yapan Schumacher, Darmstadt Müzik Akademisi’nde orkestra şefliği eğitimi de veriyor. Avrupa, Amerika ve Asya’da çeşitli koro ve orkestralarla konserler yöneten sanatçı; ustalık sınıfları, atölyeler ve jüri üyelikleriyle de etkin bir isim.

Ceren Aydın (soprano), müzik eğitimine kemanla başlayıp opera alanında uzmanlaştı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü mezunu olan sanatçı, İtalya’daki çalışmaları ve uluslararası ustalık sınıflarıyla eğitimini pekiştirdi. Akademi BİFO seçkisine giren Aydın, 19. Siemens Opera Yarışması’nda ikincilik ödülü kazandı; İstanbul Devlet Opera ve Balesi prodüksiyonlarında sahne almayı sürdürüyor.

Kartal Karagedik (bariton) ise güçlü tınısı ve yorumsal derinliğiyle uluslararası alanda dikkat çeken bir opera sanatçısı. Repertuvarında kırkın üzerinde rol bulunan Karagedik; Don Giovanni, Simon Boccanegra, La Traviata (Germont) ve Yevgeni Onegin gibi başrolleri Avrupa’nın önde gelen opera sahnelerinde seslendirdi. 2015’ten bu yana Hamburg Devlet Operası’nın daimî sanatçısı olan Karagedik’in, Schubert liedlerinden oluşan ilk solo albümü PROMETHEUS 2025’te yayımlandı.

KONSER BİLGİLERİ

Devlet Çoksesli Korosu – DenizBank Konserleri

Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem

Tarih: 28 Mart 2026 Cumartesi

Saat: 20.00

Yer: CSO Ada Ankara – Ziraat Bankası Ana Salon