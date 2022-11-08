Brigitte Studer'den 'Dünya Devriminin Gezginleri'
Brigitte Studer, İletişim Yayınları tarafından yayımlanan kitabında, sürekli illegal koşullarda, “toplanmış bavullarla” yaşayan bir kuşağın portreleriyle, bir tür Komintern etnografisi ortaya koyuyor. Komitern görevlilerinin yaşamlarına eğilirken, kurdukları dayanışma ağını nasıl ördüklerini de ayrıntılarıyla anlatıyor.
Du¨nya Devriminin Gezginleri, Komu¨nist Enternasyonal’in (Komintern) belli bas¸lı “hareka^tlarının” hika^yesini anlatıyor: Baku¨ ve Tas¸kent u¨zerinden devrimi Dogˆu’ya tas¸ıma giris¸imi, uzun su¨ren C¸in devrimi giris¸imi, I·spanya ic¸ savas¸ı... Çalışma bu su¨rec¸te, Komintern’in anti-emperyalist “go¨revinin” nasıl serpildigˆini de go¨steriyor.
Kitabın bir bas¸ka kesitinde, Komintern’in o¨rdu¨gˆu¨ ulus-as¸ırı agˆların ve bu agˆ o¨rgu¨su¨ ic¸inde Avrupa’da du¨gˆu¨m noktası is¸levi go¨ren metropollerdeki deneyimlerin hika^yesi yer alıyor.
Kitap bu hika^yelerin ic¸inden, Komintern go¨revlilerinin hayat tarzına, profillerine ve bu arada o zamanlar bir “mesele” olmayan toplumsal cinsiyet ayrımlarına egˆiliyor. Arka planda, uluslararası komu¨nist hareketin ufkunu karartan bu¨rokratikles¸me ve dogmatikles¸me egˆiliminin pekis¸mesini izliyoruz.
Brigitte Studer, su¨rekli illegal kos¸ullarda, “toplanmıs¸ bavullarla” yas¸ayan bir kus¸agˆın portreleriyle, bir tu¨r Komintern etnografisi ortaya koyuyor.
“Bu Komintern ajanları, siyasi adanmıs¸lıgˆın, hem kendi hayatını ortaya koymak bakımından hem de amac¸ların arac¸ları haklı kıldıgˆı anlayıs¸ı bakımından ne kadar ileri gidebilecegˆini go¨sterirler. Yeni siyasi pratikleri du¨nya c¸apında dolas¸ıma soktular ve yerelde kapıyı ac¸anların varlıgˆı sayesinde su¨rekli farklı siyasi ortamlara ve a^lemlere nu¨fuz ettiler. Kendilerini meka^nın ve zamanın u¨zerindeki bir adalet fikrinin aracıları olarak go¨ru¨yorlardı.
Lakin bu fikir ve kendi sec¸tikleri bu misyon, gitgide bir partinin ve bir devletin c¸ıkarlarıyla, Stalin’in Sovyetler Birligˆi’yle bu¨tu¨nles¸ti. Burada portreleri c¸izilenlerin bu gelis¸meye go¨sterdigˆi tepkiler farklıydı... gerc¸i hadiselerin ırmagˆında su¨ru¨klendiler ama farklı rotalar izlediler. kimisi akıntıyla beraber, kimisi akıntıya kars¸ı.”
Dünya Devriminin Gezginleri - Komünist Enternasyonal'in Bir Global Tarihi / Brigitte Studer / Çeviren: Tanıl Bora / İletişim Yayınları / 448 s. / 2022.
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