Bu aşk mektubu insan saçıyla yazıldı!

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 13:15

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 14:47

Anna Maria Radclyffe tarafından insan saçıyla dikilen tüyler ürpertici 18. yüzyıl aşk notu Londra Müzesinde sergilenecek. Radclyffe, mesajı muhtemelen 1716'da İngiltere Kralı'na isyan ettiği için idam edilen kocası James Radclyffe'nin saçıyla işledi.

Kocası 1716'da idam edildikten sonra, Anna Maria Radclyffe biraz nakış işlemek için masasına oturdu.Ama bunun için alışılmadık araçlar kullandı. Kumaş olarak, Londra Kulesi hapishane hücresindeki çarşafı kullandı. İplik olarak da muhtemelen eşinin kesik başından koparılmış insan saçı kullandı. James ve Anna Maria Radclyffe 1712'de evlenmişlerdi ve iki çocukları vardı.

Londra Müzesi'nde sosyal tarih küratörü olan Beverley Cook, "Bu işlemeli çarşaf, yaratılması aylar veya yıllar alacak olağanüstü bir parça" dedi. Anna Maria'nın kocası, Derwentwater'ın üçüncü Kontu James Radclyffe, 1715'teki Jacobite isyanına karıştığı için 24 Şubat 1716'da idam edilmişti.

James, kafasının kesilmesini beklemek için Londra Kulesi'ne gönderildi. James Anna Maria'ya "dünyadaki en değerli hazinem" dediği aşk mektupları gönderdi. Mektuplarda üzgün değil cesur olmasını salık verdi.

James'in 26 yaşında idam edilmesinin ardından kalbi bir Augustinian manastırına gönderildi. Anna Maria'ya başı tekrar dikilmiş olarak vücudu verildi.

Cook, Anna Maria'nın kocasının saçlarının bir kısmını bir madalyonda tuttuğuna dikkat çekerek, "Bu ona saçının bir kısmını saklama fırsatı verdi," dedi. "Ve tabii ki, saç buklelerini saklamanın insanlar arasında oldukça yaygın bir şey olduğunu biliyoruz."

Cook ayrıca, çarşafa dikilen saç iki farklı renk gibi göründüğü için Anna Maria'nın hem James'in hem de kendi saçını kullandığını tahmin etti.

Anna Maria daha sonra çocuklarıyla birlikte ülkeden kaçtı ve onları Katolik yetiştirme umuduyla Brüksel'e yerleşti. Ne yazık ki 1723'te çiçek hastalığından öldü. Ancak Anna Maria'nın insan saçıyla işlediği çarşaf yaşadı.

Gerçekten de çarşaf, İngiltere'nin şiddet dolu tarihinin bir bölümünü temsil ediyor. Ekim 2022'de Londra Docklands Müzesi'ndeki bir "İnfazlar" sergisinin bir parçası oldu.