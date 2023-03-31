Kanalizasyon sisteminde 5 çocuk kayboldu!

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 12:27

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 12:28

Staten Island'daki Clove Lakes Park'ta oynarken kanalizasyona giren ve bir saat kadar kaybolan beş çocuk sonunda New York İtfaiyesi tarafından kurtarıldı. Yaşları 11 ile 12 arasında değişen beş erkek çocuk, 21 Mart'ta Staten Island'daki Clove Lakes Park'ta oynarken açık bir kanalizasyona rastladılar ve içeri girmeye karar verdiler. Çocuklar kaybolduklarını anladıktan sonra 911'i aramaya karar verdiler.

FDNY tarafından yayınlanan ses kaydında bir çocuk 911 operatörüne "Biz... kanalizasyonda mahsur kaldık" dedi. Ati'de yer alan habere göre bu rahatsız edici ihbar üzerine hemen itfaiye ekipleri, çocukların kanalizasyona girdiklerini söyledikleri park alanına sevk edildi. Orada, kurtarma ekipleri çocukların terk edilmiş sırt çantalarını ve ceketlerini bir kanalizasyon kanalının ağzında buldu.

Kurtarma ekipleri kanalizasyona girmeye çalıştı, ancak tünelin 40 inçlik açıklığı yaklaşık 30 inç daha daraltılmıştı ve ekiplerin geçmesi için çok küçüktü. Bu yüzden başka bir giriş bulmaya karar verdiler.

Kurtarma ekibinin yerlerini belirlemesine yardımcı olmak için çocuklar, 911 operatörüyle telefonda konuşmaya devam etti.

CNN'in haberine göre, Daire Başkanı John Hodgens, "Kanalizasyonun geçtiğini bildiğimiz rota boyunca yürüdük ve çocukları aramak için rögar kapaklarını açtık" dedi. Kurtarma ekipleri arama yaparken, 911 operatörü çocuklara dikkatlerini çekmek için ellerinden geldiğince yüksek sesle bağırmalarını ve çığlık atmalarını söyledi.

Neyse ki, bu strateji başarılı oldu ve kurtarma ekipleri çocukların çığlıklarını duyup en yakın rögara girmeyi başardı. Solunum maskeleri takan ekipler, kanalizasyona inmek için halat kullandılar ve 30 dakika içinde beş çocuğun da yerini tespit ettiler.

Kurtarmanın ardından, acil sağlık hizmetleri çocukları muayene etti ve yerel bir hastaneye nakletti. Çocuklardan hiçbiri ciddi şekilde yaralanmadı, yalnızca biri hafif bir bacak yaralanması geçirdi.

Çocuklardan biri, CBS2 ile yaptığı bir röportajda yaşadıkları sıkıntıyı şöyle anlattı: "Ben ve arkadaşlarım keşif için içeri girdik ve sonra gerçekten derinlere yürüdük ardından nerede olduğumuzu unuttuk. Korkutucuydu, ama 911'i aradık." dedi.