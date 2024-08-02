Bu ay pek çok tiyatro oyunu sanat tutkunları ile buluşacak: Zengin Mutfağı, Richard, Frida ve daha fazlası...

Yayınlanma: 02.08.2024 - 19:01

Güncelleme: 02.08.2024 - 19:01

Ağustos ayı boyunca sanatseverleri birçok tiyatro oyunu bekliyor. Kapalı gişe oynayan "Zengin Mutfağı" ve "Richard" gibi oyunlar, çeşitli şehirlerde sahnelenerek izleyicilerle buluşacak.

BERGAMA TİYATRO FESTİVALİ

Bu yıl 9-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Bergama Tiyatro Festivali'nde, "Cyrano" ve "Fahrenheit 451" oyunları Bergama Asklepion Antik Sahne'de gösterilecek.

KÜÇÜKÇİFTLİK BAHÇE TİYATROSU

KüçükÇiftlik Park'ın gelenekselleşen KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda, 7 Ağustos'ta Engin Alkan'ın yönettiği "Üçü Bir Arada" ve 29 Ağustos'ta Tom Basden'ın kara mizah yüklü uyarlaması "Joseph K." izleyicilerin beğenisine sunulacak.

SELAMİÇEŞME ÖZGÜRLÜK PARKI

Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda, 5 Ağustos'ta Fransız yazar Fred Radix'nin kaleme aldığı ve Çağlar Çorumlu'nun yönettiği "Şakşakçılar" oyunu sahnelenecek.

"ZENGİN MUTFAĞI" TURNESİ

Kapalı gişe oynayan "Zengin Mutfağı", ağustos ayı boyunca İstanbul, İzmir ve Ankara'da tiyatroseverlerle buluşacak. Oyun, 3 ve 4 Ağustos'ta DasDas'ta, 9 ve 10 Ağustos'ta Ankara Oran Açıkhava Sahnesi'nde, 20 Ağustos'ta İzmir Kültürpark Açık Hava Sahnesi'nde ve 28 Ağustos'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelenecek.

OKAN BAYÜLGEN'IN "RICHARD" OYUNU

Okan Bayülgen, Shakespeare'in ünlü trajedisinden hareketle yazıp yönettiği "Richard" oyununu, 14 Ağustos'ta Datça'da ve 16 Ağustos'ta Marmaris'te sahneleyecek.

"ALLAH'INA KADAR HAMLET"

Muhammet Emre Aydın'ın trajikomik bir olayı ele alan "Allah'ına Kadar Hamlet" oyunu, ağustos ayı boyunca AyDem Sahne Bakırköy'de gösterilecek.

"BİLİNMEYEN BİR KADININ MEKTUBU"

Stefan Zweig'ın unutulmaz eseri "Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu", İstanbul'un yanı sıra Antalya, Girne, Balıkesir ve İzmir'de izleyici karşısına çıkacak.

ANKARA'DAKİ GÖSTERİMLER

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan "Bir İshak'sın Bir Cemil" oyunu, Furkan Gölbaşı'nın uyarlamasıyla bu ay Ankara Şato Yazar Sahne'de gösterilecek.

"Bay Keuner'in Öyküleri"nden hareketle tasarlanan "Onların Çağı" oyunu, 5 Ağustos'ta Cermodern'de sahnelenecek.

DİĞER GÖSTERİMLER

Frida Kahlo'nun hayatını konu alan "Frida" oyunu, İstanbul'da Bakırköy AyDem Sahne ve İkinciKat'ta, ayrıca Girne Kültür Merkezi, Balıkesir Avlu Kongre Merkezi, İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi ve Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Sahne'de gösterilecek.

"Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" oyunu, Cafe Theatre Kartal İSTMarina'da sahnelenecek.

Şelale Coşkuntuna'nın kaleminden "Bizim Evin Delileri" oyunu, 3 ve 10 Ağustos'ta İstanbul ADT Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.