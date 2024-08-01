Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Vivienne tiyatro görevlisi oldu

Yayınlanma: 01.08.2024 - 17:44

Güncelleme: 01.08.2024 - 17:44

Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolüyle ilgili hukuk mücadelesi devam eden Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin küçük kızı Vivienne'in, babasının soyadını kullanmadığı ortaya çıkmıştı.

Çiftin ikiz çocuklarından biri olan Vivienne, annesinin yapımcılığını üstlendiği Broadway müzikalı The Outsiders'da asistan olarak görev aldı. Müzikalin broşüründe adı geçen Vivienne'in yalnızca "Jolie" soyadını kullanmış olması dikkatlerden kaçmadı.



Kariyerine asistan olarak adım atan 16 yaşındaki Vivienne'in, bir müzikalde görev aldığı ortaya çıktı. People'ın haberine göre, Vivienne "Reefer Madness: The Musical" adlı gösteride yer gösterici olarak çalıştı.

Kaliforniya'da düzenlenen gösteride, ünlü çiftin kızı, seyircilere yerlerini bulmada yardımcı oldu.



ANNESİNE İLHAM OLDU

Vivienne'in tiyatro sevgisi, 2023'te San Diego'daki La Jolla Playhouse'da The Outsiders'ın bir performansını izledikten sonra ortaya çıktı. Vivenne, kısa süre sonra annesini müzikal uyarlamasının yapımcısı olmaya teşvik etti ve ona ilham verdi.

"La Jolla Playhouse'daki gösteriye beni ilk kez kızım getirmişti" diyen Jolie, kızının çok sıkı çalıştığını ve işini çok ciddiye aldığını söyledi. Jolie prömiyerde kızı için "Beni de düzeltiyor. İşini çok ciddiye alıyor" ifadelerini kullanmıştı.



Angelina'nın adı yapımcılar arasında yer alırken, Vivienne yapımda gönüllü asistan olarak çalıştı.

Angelina Jolie, "Tiyatronun Oscar"ları sayılan Tony Ödülleri'nde ilk kez ödül aldı. Jolie'yi, müzikalde birlikte çalıştığı kızı Vivienne yalnız bırakmadı.