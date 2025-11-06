“Bu Festival Bizim” dördüncü kez Kadıköy’de: Yeni ‘bağlara’ davet

Türkiye’nin “yeni nesil”, genç etkinlik platformlarından Kreşendo’nun düzenlediği “Bu Festival Bizim” yarından itibaren üç gün boyunca müzikseverleri Kadıköy’de ağırlayacak. Kreşendo’nun üstlendiği bir misyon var: Müziği herkes için ifade, esin kaynağı ve keşif alanına dönüştürmek.

Kuruluşundan bu yana bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyorlar. Hatta bu kapsamda geçmişte “Müzikte Eşitlik Projesi”ni hayata geçirdiler, bunun yanı sıra “Benim Şehrim Benim Sesim” programıyla kariyerinin başındaki müzisyen kadınları desteklediler. Program geçen yıllarda Bu Festival Bizim sahnesinde yer aldı.

Bu yıl dördüncü kez düzenlenecek olan Bu Festival Bizim, “Köklenme” temasıyla festival katılımcılarını kendileri, başkaları ve hayatla bağ kurmak davet ediyor. Festival aynı zamanda yeni mekânları Paribu Art ve Komünite’yle birlikte köklenmeye de çalışıyor.

Göksu

MÜZİK YAYINCILIĞI KONUŞULACAK

Festival kapsamında Paribu Art sahnesinde, Stella, Aleyna Tilki, Nubiyan Twist, Saliah, Zozo, Greentea Selecta, Soft Analog, 2 Much!, Melis Karaduman, Göksu, Dream Wife, The Space Lady, Eriç, TurkodiRoma ve Sren müzikseverlerle buluşacak.

Festivalin bir diğer durağı olan Komünite’de ise MAY, Shangri La, Sıla Argun, Okay Kaya ve Derdo Disco konserleri olacak. Festival programında Bir Adım Var Vakfı’nın destekleriyle “Ayşe Tütüncü ile Doğaçlama Adımları” atölyesi, “Sesler Büyürken: Müzikal Hafızanın İzinde” ve “Türkiye’de Müzik Yayıncılığının Serüveni” söyleşisi gibi birçok etkinlik düzenlenecek. Müzik yayıncılığının konuşulacağı söyleşide gazetemizin yazarı Murat Beşer ile birlikte İpek Atcan, Batıkan Baksı moderatörlüğünde konuşacak.

Melis Karaduman

Festival biletleri ve programın detayları için: kresendobiz.com.

UZAYDAN İSTANBUL'A...

Kreşendo’nun kurucu direktörü Beril Sarıaltun’a festivalin “köklenmek” üzerine olan bu yılki temasını ve kendisinin merakla beklediği konserleri sorduk. Sarıaltun’un yanıtı şöyle: “Bu yılla birlikte dördüncü kez ‘Bu Festival Bizim!’ diyoruz. Şehrin kalbine kök salan, müzik, dans, ilham veren konuşmalar ve atölyelerle paylaşmanın, üretmenin ve birlikte olmanın ruhunu taşıyan festivalde buluşacak olmanın heyecanını taşıyoruz. Bizim için köklenmek, festivaller arasında bir alternatifi var edebilmekle eşdeğer. Seyirciyle, sanatçılarla yıldan yıla geliştirdiğimiz bağlar bizi bu yıl ‘köklenme’ teması etrafında konuşmaya yönlendirdi. Bu yıl konserlerden çok favorim mevcut. Festival açılışını yapacağımız Stella, kökleri ve bugünün müziğiyle yeniden kendini tanımlamış bir sanatçı. İkinci ve üçüncü günde Kreşendo sanatçıları olarak isimlendirebileceğim Sıla Argun ve Göksu’yu seyircilerin kaçırmamasını öneririm. Gün olarak favorimse pazar günü. Dream Wife, Nubiyan Twist ve Saliah ile dans etme garantisi veriyoruz. Son sözümse uzaydan İstanbul’a ışınlanan The Space Lady ile olsun."

The Space Lady