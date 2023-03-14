Bu filmi sadece yönetmeninden izin alarak izleyebilirsiniz!

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 18:18

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 19:19

Yönetmen Mike Pecci, 16 Nisan 2016 tarihinde gösterime soktuğu 12 KM filmini seyirciyle paylaşmak için farklı bir yol izledi. Filmi izlemek isteyen seyircilerin önce yönetmene mesaj atması gerekiyor

İzleyenler tarafından 'garip bir korku' olarak nitelendirilen '12 KM' filmine sadece yönetmeni Mike Pecci ile konuşarak ulaşabilirsiniz.

Kendisine Instagram üzerinden ulaşıp en sevdiğiniz 3 korku filmini söylemeniz gerekiyor. Şayet cevabınızı beğenirse filme ulaşmanız için size bir şifre gönderiyor. Böylelikle filmi verilen sitede verilen şifreyle izleyebiliyorsunuz.

Mike Pecci tarafından çekilen ve yalnızca kendisiyle iletişim kurularak ulaşılabilecek bir film olan '12 KM' filmini yalnızca yönetmeniyle konuşarak izleyebiliyorsunuz. Peki '12 KM' filmini başarılı kılan ne?

Film hakkındaki görüşler sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor. Birçok kişi bu durumun tuhaf ve gereksiz bir reklam olduğunu düşünürken bazıları ise merak uyandırıcı buldu.

Türkiye'deki izleyicilerin talebi doğrultusunda filme Türkçe altyazı da eklendi.

'12 KM' FİLMİ NEYİ ANLATIYOR?

Film, 1980'lerin Rusya'sında geçiyor. Bir grup bilim insanı ve onların sondaj ekibi, insanoğlunun bildiği en derin çukuru kazıyor. Uçurumdan çıkarılan bir varlık, onları en korkunç korkularıyla yüz yüze getiriyor.