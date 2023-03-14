Bu filmi sadece yönetmeninden izin alarak izleyebilirsiniz!

Bir film düşünün ne sinemada ne internette ne de başka bir yerde var... Bu filmi yalnızca yönetmenine mesaj atarak izleyebilirsiniz. Peki bu filmin farkı ne?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 18:18
Bu filmi sadece yönetmeninden izin alarak izleyebilirsiniz!
Abone Ol google-news

Yönetmen Mike Pecci, 16 Nisan 2016 tarihinde gösterime soktuğu 12 KM filmini seyirciyle paylaşmak için farklı bir yol izledi. Filmi izlemek isteyen seyircilerin önce yönetmene mesaj atması gerekiyor

İzleyenler tarafından 'garip bir korku' olarak nitelendirilen '12 KM' filmine sadece yönetmeni Mike Pecci ile konuşarak ulaşabilirsiniz.

Kendisine Instagram üzerinden ulaşıp en sevdiğiniz 3 korku filmini söylemeniz gerekiyor. Şayet cevabınızı beğenirse filme ulaşmanız için size bir şifre gönderiyor. Böylelikle filmi verilen sitede verilen şifreyle izleyebiliyorsunuz.

Mike Pecci tarafından çekilen ve yalnızca kendisiyle iletişim kurularak ulaşılabilecek bir film olan '12 KM' filmini yalnızca yönetmeniyle konuşarak izleyebiliyorsunuz. Peki '12 KM' filmini başarılı kılan ne?

Film hakkındaki görüşler sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor. Birçok kişi bu durumun tuhaf ve gereksiz bir reklam olduğunu düşünürken bazıları ise merak uyandırıcı buldu. 

Türkiye'deki izleyicilerin talebi doğrultusunda filme Türkçe altyazı da eklendi.

'12 KM' FİLMİ NEYİ ANLATIYOR?

Film, 1980'lerin Rusya'sında geçiyor. Bir grup bilim insanı ve onların sondaj ekibi, insanoğlunun bildiği en derin çukuru kazıyor. Uçurumdan çıkarılan bir varlık, onları en korkunç korkularıyla yüz yüze getiriyor.


korku filmi Mike Pecci 12 KM

İlgili Haberler

Yakuza İle Hesaplaşma filmi konusu ne, nerede çekildi? Yakuza İle Hesaplaşma filmi oyuncuları kimler?

Yakuza İle Hesaplaşma filmi konusu ne, nerede çekildi? Yakuza İle Hesaplaşma filmi oyuncuları kimler?
Oscar Ödüllü Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok filmi konusu ne? All Quite On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok) filmi oyuncuları kimler?

Oscar Ödüllü Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok filmi konusu ne? All Quite On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok) filmi oyuncuları kimler?
Üç Kağıtçı filmi konusu ne? Üç Kağıtçı filmi nerede, ne zaman çekildi? Üç Kağıtçı filmi oyuncuları kimler?

Üç Kağıtçı filmi konusu ne? Üç Kağıtçı filmi nerede, ne zaman çekildi? Üç Kağıtçı filmi oyuncuları kimler?

En Çok Okunan Haberler