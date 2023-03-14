Yakuza İle Hesaplaşma filmi konusu ne, nerede çekildi? Yakuza İle Hesaplaşma filmi oyuncuları kimler?

Kadrosunda ünlü oyuncuların yer aldığı Yakuza İle Hesaplaşma filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Filmseverler, Yakuza İle Hesaplaşma filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Yakuza İle Hesaplaşma filmi konusu ne, nerede çekildi? Yakuza İle Hesaplaşma filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 13:10
Yakuza İle Hesaplaşma filmi konusu ne, nerede çekildi? Yakuza İle Hesaplaşma filmi oyuncuları kimler?
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Yönetmenliğini Mink'in üstlendiği, senaryosunu Steven Seagal ve Joe Halpin'in yazdığı Yakuza İle Hesaplaşma filmi hakkında filmseverler araştırma yapıyor. İşte Yakuza İle Hesaplaşma filmine dair merak edilenler...

YAKUZA İLE HESAPLAŞMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tokyo valisi öldürüldüğünde, eski CIA ajanı Travis Hunter, bu ölümden sorumlu teröristi bulmak için geri döner. Ancak bu olay sadece bir vahşet ağının başlangıcıdır...

YAKUZA İLE HESAPLAŞMA FİLMİ NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yakuza ile Hesaplaşma filmi 2005 yılında Japonya ve ABD'de çekildi.

YAKUZA İLE HESAPLAŞMA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Steven Seagal - Travis Hunter

Matthew Davis - Sean Mack 

Takao Osawa - Kuroda 

Eddie George - Jones

William Atherton - Block 

Juliette Marquis - Jewel 

Ken Lo - Chen 

Akira Terao - Matsuda

Chiaki Kuriyama - Ayako

YAKUZA İLE HESAPLAŞMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yakuza ile Hesaplaşma (Into the Sun) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.3 olarak belirlenmiştir.


Yakuza ile Hesaplaşma Steven Seagal Film

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