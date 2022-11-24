Bu hafta 7 film vizyona girecek

24 Kasım 2022 Perşembe, 10:35

Sinema solanlarında bu hafta üçü yerli, 7 film vizyona girecek.

"TEHLİKELİ OYUN"

Russell Crowe'un yönetmenliğini yapıp başrolünü Elsa Pataky ve Liam Hemsworth ile paylaştığı "Tehlikeli Oyun" izleyiciyle buluşacak.

Gerilim ve aksiyon türündeki film, teknoloji sektöründe kendine servet yaratan bir adamın, çocukluk arkadaşlarını ağırladığı ödüllü gecede, ortaya çıkan sırlar ve sürpriz gelişmelerle davetin farklı bir noktaya evrilmesini işliyor.

Büyük kazançların ve kayıpların olduğu poker dünyasına odaklanan filmde Russell Crowe, teknolojiden servet kazanmış dolar milyarderi ve kumarbaz Jake Foley karakterine hayat veriyor.

"KEMİKLER VE HER ŞEY"

İtalyan sinemacı Luca Guadagnino'nun filmi "Kemikler ve Her Şey", toplumun kıyılarında hayatta kalmayı öğrenen genç bir kadın ile dışlanmış ve hakları elinden alınmış bir genç arasındaki ilişkiyi anlatıyor.

ABD ve İtalya ortak yapımı filmin başrollerinde Taylor Russell, Timothee Chalamet ve Mark Rylance oynuyor.

"KUTSAL ÖRÜMCEK"

İranlı ödüllü yönetmen Ali Abbasi'nin "Kutsal Örümcek" adlı yeni filmi, gerilim türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Zar Amir-Ebrahimi, Mehdi Bajestani ve Arash Ashtiani'nin başrolünde yer aldığı film, İran'ın kutsal şehri Meşhed'i ahlaksız ve yozlaşmış sokak kadınlarından temizlemek için kendi dini arayışına girişen bir adamı ve seri katile dönüşen bu adamın peşine düşen bir kadın gazeteciyi odağına alıyor.

"KENDİ YOLUMDA"

Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği "Kendi Yolumda"nın başrollerinde müzisyen Gökhan Özoğuz, Gökçe Bahadır, Tamer Levent ve Ferit Aktuğ yer alıyor.

Komedi ve dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Gökhan Özoğuz, Adana’da gittiği tamircide, bir tamirci çırağı olan Ömer Ali ile karşılaşır. Ömer Ali’nin kendisine dinlettiği şarkıyı beğenir ve işin peşini bırakmamasını söyler. Baskıcı babasının yanında çalışmakta olan genç tamirci, Gökhan'a 'Sen de benimki gibi bir aileye, benim doğduğum gibi bir tamirhaneye doğsaydın, Athena Gökhan olabilir miydin?' sorusunu yöneltir. Bu sorudan etkilenen Gökhan, arabanın tamirini beklerken uykuya dalar"

"POŞETTEN KANATLAR"

Mustafa Özer'in yönettiği; Şevki Özcan, Gülnihal Demir ve Jale Ak'ın rol aldığı "Poşetten Kanatlar", engelli bir çocuğun uçma hayalini gerçekleştirmeye çalışan arkadaşlarını ve hayaline ulaşmayı bekleyen çocuğun hikayesini ele alıyor

"MİHREZ 2: CİN PADİŞAHI"

Ahmet Arslan'ın korku filmi "Mihrez 2: Cin Padişahı", 2015'te gösterime giren "Mihrez: Cin Padişahı"nın devamı olarak beyaz perdede yerini alacak.

"ONE PİECE FİLM: RED"

Japon yönetmen Goro Taniguchi'nin filmi "One Piece Film: Red", animasyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.