Son Dakika... Kılıçdaroğlu kendisine hakaret eden Erdoğan'a tarih verdi: 'Vizyon nedir kendisine göstereceğim'

23 Kasım 2022 Çarşamba, 15:55

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘gafil, namert, sefil kifayetsiz’ gibi sözler söylemişti.

Erdoğan ayrıca muhalefet partisi liderlerine, "Gelin vizyonlarımızı yarıştıralım, projelerimizi kapıştıralım. Hayatı boyunca hasbi siyaset tarzı, harbi insan ilişkisi ile milletimizin gönlünde yer etmiş birisi olarak söylediğim her şeydeki samimiyetimi herhalde kimse sorgulayamaz. Muhalefet liderleri de aynı delikanlılığı sergileyecekse buyurun 2023'ü demokrasi şölenine çevirelim" çağrısında bulunmuştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a 3 Aralık’ta açıklayacağı vizyon belgesini dinlemek için çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Böyle boş konuşmaya bırakın devam etsin. Kendisine bir çağrım var; 3 Aralık’ta gelsin, benim konuşmamı dinlesin… Vizyon nedir, kendisine öğreteceğim. Erdoğan’ın ufku nasıl aşılırmış ben vizyon konuşmasında ona göstereceğim.”



