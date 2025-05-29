Fenike Planı, Testere, Sihirli Annem Hepimiz Biriz ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

Bu hafta vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra 8 yeni film beyaz perdedeki yerini alacak. Vizyona girecek filmler arasında Sihirli Annem Hepimiz Biriz, Karate Kid: Efsane Dövüşçüler, Son Ritüel, Three, Fenike Planı, Testere, Su Yüzü ve D.O.Z. yer alıyor. İşte bu haftanın filmleri...



FENİKE PLANI Wes Anderson imzalı film, birçok tehlikeyi atlatan varlıklı iş insanı Zsa-zsa Korda'nın hikâyesini anlatıyo

KARATE KID: EFSANE DÖVÜŞÇÜLER Karate Kid serisini devam ettiren film, New York'a taşındığında kendini bir anda oranın karate dünyası içerisinde bulan genç Li Fong'un, Mr. Han ve Daniel LaRusso'nun yardımlarıyla karate turnuvasına hazırlanmasını konu ediniyor.

SİHİRLİ ANNEM HEPİMİZ BİRİZ Günlerden bir gün, periler aleminde ve Dünya’da her şey yolunda giderken Dudu’nun kardeşi Gogo’nun Sihirsizler Evinden çıkmasıyla ortalık karışır. Elinden sihir güçleri alınan Gogo’nun tek bir amacı vardır, bütün periler alemini sihirsiz bırakmak. Dünya’da işler yolunda giderken, Periler Alemi’ne beklenmedik bu ziyaret her iki tarafı da allak bullak ederken, perilerin ve fanilerin birlik olmasıyla çözülebilecek midir?

SON RITUEL İki rahip, uzak tutulması gereken bir laneti durdurmak için görevlendirilir. Ancak girdikleri bu ritüel, sadece bir kurtarma çabası değil, akıl sağlığını ve inançlarını paramparça eden bir kâbusa dönüşür. Her dua cevapsız kalırken, karanlık daha da yaklaşır. Onları bekleyen şey ne mantıkla, ne inançla açıklanabilir.

THREE Genç bir anne, oğlunun davranışlarından bir takım tuhaflıklar fark eder. Çocuğun davranışlarındaki tuhaflık gün geçtikçe artar. Eğitimli bir anne olmasına rağmen ablasının telkinleriyle, oğlunun cinlerden kurtulabilmesi için büyücüler ve muskacıları dolaşmaya başlar. Psikiyatri kliniği ve büyücüler arasında sıkışan anne oğlunu kurtarmak için, beklenmedik bir adamdan yardım ister.

TESTERE 2004 yılı yapımı bir psikolojik gerilim filmi olan Testere, James Wan tarafından yönetildi, James Wan ve Leigh Whannell tarafından yazıldı. Son derece sıra dışı bir seri katil, kurbanlarına yaşamın anlamını ve değerini anlaması için ölümcül oyunlar oynayarak hayatta kalma şansı tanır.



SU YÜZÜ Film, dul bir kadın olan annesinin düğünü için döndüğü memleketinde tekrardan gün yüzüne çıkan öfke, korku ve suçluluk duygularıyla baş etmeye çalışan Deniz'in hikâyesini anlatıyor.