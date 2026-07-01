Bu hafta sinema salonlarında 7 film vizyona girecek...

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok Örümcek-Adam’ın sinematik tarihinde ilk kez, mahallemizin sevimli kahramanı maskesiz ve normal hayatı ile Süper Kahraman olmanın yüksek risklerini birbirinden ayıramayacak durumda. Doktor Strange’den kendisine yardım etmesini istediğinde bu riskler daha da tehlikeli bir hal alır ve onu gerçekten Örümcek-Adam olmanın ne anlama geldiğini keşfetmeye zorlar.

Minyonlar ve Canavarlar Film, Minyonların Hollywood’u nasıl ele geçirdiğinin, film yıldızı olduklarının, her şeyi kaybettiklerinin, dünyaya canavarlar saldıklarının ve ardından yarattıkları kaosu durdurmak ve gezegeni kurtarmak için nasıl yeniden bir araya geldiklerinin hikâyesini anlatıyor.

Otopsi Morg bilimi bölümünden mezun olan Rebecca Owens, River Fields Morgu’nda gece vardiyasında bir işe başlar. Başlangıçta rutin görünen bu iş, kısa sürede onun dehşet verici doğaüstü güçlerle yüzleşmek zorunda kaldığı karanlık bir kâbusa dönüşür.

Uyurgezer Uyurgezer, kızının yaşamını yitirdiği ve eşinin ağır yaralanarak komaya girdiği bir trafik kazasının ardından derin bir yas sürecine giren Sarah'nın hikayesini merkezine alır. Bu olayın etkisiyle şiddetli uyurgezerlik sorunları yaşamaya başlayan Sarah'nın hayatında zamanla kâbuslar ve gerçeklik arasındaki sınır belirsizleşir. Geceleri kızı ve eşiyle ilgili çeşitli sanrılar gören kadın, akıl sağlığını koruyabilmek ve yaşadıklarının ardındaki gerçekleri öğrenebilmek adına bazı sırlarla yüzleşmek durumunda kalır.

Dalga Film, içe kapanık bir müzik öğrencisi olan Julia'nın, giderek büyüyen bir protesto dalgasının ortasında uyanan merakını ve tutkusunu konu alıyor.

Virginia Woolf'tan Gece ve Gündüz Film, 1910 yılı London’ında geçen hikâye, romantik ilişkilere ve evliliğe mesafeli duran tutkulu bir kadın astronom Katherine Hilbery'i (Haley Bennett) yaşamını konu alıyor. Bilime duyduğu bağlılıkla kendi yolunu çizmeye çalışan genç kadın, dönemin erkek egemen toplumsal düzenine meydan okurken hem kadın hakları hareketinin yükselişine hem de bilim ve teknolojideki büyük değişimlere tanıklık eder.