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Bu hafta sinema salonlarında 7 film vizyona girecek...
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Bu hafta sinema salonlarında 7 film vizyona girecek...

1.07.2026 15:06:00
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Haber Merkezi
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Bu hafta sinema salonlarında 7 film vizyona girecek...

Sinema salonlarında bu hafta animasyondan aksiyona, psikolojik gerilimden komediye 7 film izleyiciyle buluşacak.

Bu hafta sinema salonlarında 7 film vizyona girecek...

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok

Örümcek-Adam’ın sinematik tarihinde ilk kez, mahallemizin sevimli kahramanı maskesiz ve normal hayatı ile Süper Kahraman olmanın yüksek risklerini birbirinden ayıramayacak durumda. Doktor Strange’den kendisine yardım etmesini istediğinde bu riskler daha da tehlikeli bir hal alır ve onu gerçekten Örümcek-Adam olmanın ne anlama geldiğini keşfetmeye zorlar.

 

Bu hafta sinema salonlarında 7 film vizyona girecek...

Minyonlar ve Canavarlar

Film, Minyonların Hollywood’u nasıl ele geçirdiğinin, film yıldızı olduklarının, her şeyi kaybettiklerinin, dünyaya canavarlar saldıklarının ve ardından yarattıkları kaosu durdurmak ve gezegeni kurtarmak için nasıl yeniden bir araya geldiklerinin hikâyesini anlatıyor.

 

Bu hafta sinema salonlarında 7 film vizyona girecek...

Otopsi

Morg bilimi bölümünden mezun olan Rebecca Owens, River Fields Morgu’nda gece vardiyasında bir işe başlar. Başlangıçta rutin görünen bu iş, kısa sürede onun dehşet verici doğaüstü güçlerle yüzleşmek zorunda kaldığı karanlık bir kâbusa dönüşür.

Bu hafta sinema salonlarında 7 film vizyona girecek...

Uyurgezer

Uyurgezer, kızının yaşamını yitirdiği ve eşinin ağır yaralanarak komaya girdiği bir trafik kazasının ardından derin bir yas sürecine giren Sarah'nın hikayesini merkezine alır. Bu olayın etkisiyle şiddetli uyurgezerlik sorunları yaşamaya başlayan Sarah'nın hayatında zamanla kâbuslar ve gerçeklik arasındaki sınır belirsizleşir. Geceleri kızı ve eşiyle ilgili çeşitli sanrılar gören kadın, akıl sağlığını koruyabilmek ve yaşadıklarının ardındaki gerçekleri öğrenebilmek adına bazı sırlarla yüzleşmek durumunda kalır.

Bu hafta sinema salonlarında 7 film vizyona girecek...

Dalga

Film, içe kapanık bir müzik öğrencisi olan Julia'nın, giderek büyüyen bir protesto dalgasının ortasında uyanan merakını ve tutkusunu konu alıyor.

Bu hafta sinema salonlarında 7 film vizyona girecek...

Virginia Woolf'tan Gece ve Gündüz

Film, 1910 yılı London’ında geçen hikâye, romantik ilişkilere ve evliliğe mesafeli duran tutkulu bir kadın astronom Katherine Hilbery'i (Haley Bennett) yaşamını konu alıyor.

Bilime duyduğu bağlılıkla kendi yolunu çizmeye çalışan genç kadın, dönemin erkek egemen toplumsal düzenine meydan okurken hem kadın hakları hareketinin yükselişine hem de bilim ve teknolojideki büyük değişimlere tanıklık eder.

Bu hafta sinema salonlarında 7 film vizyona girecek...

Ölünün Laneti

Morgda sahipsiz kaldığı için defnedilemeyen ve lanetli olduğuna inanılan bir cenazenin, yakınları tarafından teslim alınmasıyla başlayan sıra dışı olaylar silsilesi konu ediliyor.

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