Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: The Hawk, The East Palace ve Enola Holmes...

SENE 1936 - 1 TEMMUZ
Ağustos 1936, Nice. Farklı geçmişlere sahip dört kadın, lüks bir Riviera otelinde güçlü bir savcının cinayetine karışır.
ENOLA HOLMES 3 - 1 TEMMUZ
Dedektif Enola Holmes'u (Millie Bobby Brown) Malta'ya sürükleyen macera, planları Sherlock'un (Henry Cavill) ortadan kaybolmasıyla suya düşünce kendini tehlikeli yeni bir davanın içinde bulur.
KÜÇÜK EV - 9 TEMMUZ
Sıkı sıkıya kenetlenmiş Ingalls ailesi, doğanın güzellikleriyle hayatta kalma mücadelesinin iç içe geçtiği Vahşi Batı'da yeni bir hayat kurar.
THE HAWK - 16 TEMMUZ
Kariyerinin sonlarına yaklaşan golf efsanesi Lonnie "Şahin" Hawkins, son bir büyük turnuvanın peşinden koşar ve sevdiği herkesi bu kaosa sürükler.
THE EAST PALACE - 17 TEMMUZ
Kralın emriyle ruhlar aleminde yürüyen bir adam ve ölüleri duyan bir saray hanımı Doğu Sarayı'na girer. Onun karanlık sırlarını çözebilecekler mi?