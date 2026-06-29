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Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: The Hawk, The East Palace ve Enola Holmes...
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Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: The Hawk, The East Palace ve Enola Holmes...

29.06.2026 17:48:00
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Haber Merkezi
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Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: The Hawk, The East Palace ve Enola Holmes...

Netflix, temmuz ayında izleyicilere heyecan verici yeni içerikler sunmaya hazırlanıyor. Bu ayın başlarında başlayan ve devam eden popüler dizilerin yeni sezonlarına ek olarak, yeni filmler izleyicileri bekliyor. Temmuz ayında yayımlanacak yapımlar arasında gerilim dolu hikayeler, komediler, bilim kurgu maceraları ve daha fazlası bulunuyor. İşte Netflix temmuz ayı içerikleri...

Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: The Hawk, The East Palace ve Enola Holmes...

SENE 1936 - 1 TEMMUZ

Ağustos 1936, Nice. Farklı geçmişlere sahip dört kadın, lüks bir Riviera otelinde güçlü bir savcının cinayetine karışır.

Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: The Hawk, The East Palace ve Enola Holmes...

ENOLA HOLMES 3 - 1 TEMMUZ

Dedektif Enola Holmes'u (Millie Bobby Brown) Malta'ya sürükleyen macera, planları Sherlock'un (Henry Cavill) ortadan kaybolmasıyla suya düşünce kendini tehlikeli yeni bir davanın içinde bulur.

Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: The Hawk, The East Palace ve Enola Holmes...

KÜÇÜK EV - 9 TEMMUZ

Sıkı sıkıya kenetlenmiş Ingalls ailesi, doğanın güzellikleriyle hayatta kalma mücadelesinin iç içe geçtiği Vahşi Batı'da yeni bir hayat kurar.

Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: The Hawk, The East Palace ve Enola Holmes...

THE HAWK - 16 TEMMUZ

Kariyerinin sonlarına yaklaşan golf efsanesi Lonnie "Şahin" Hawkins, son bir büyük turnuvanın peşinden koşar ve sevdiği herkesi bu kaosa sürükler.

Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: The Hawk, The East Palace ve Enola Holmes...

THE EAST PALACE - 17 TEMMUZ

Kralın emriyle ruhlar aleminde yürüyen bir adam ve ölüleri duyan bir saray hanımı Doğu Sarayı'na girer. Onun karanlık sırlarını çözebilecekler mi?

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