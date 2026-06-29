Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: The Hawk, The East Palace ve Enola Holmes...

SENE 1936 - 1 TEMMUZ Ağustos 1936, Nice. Farklı geçmişlere sahip dört kadın, lüks bir Riviera otelinde güçlü bir savcının cinayetine karışır.

ENOLA HOLMES 3 - 1 TEMMUZ Dedektif Enola Holmes'u (Millie Bobby Brown) Malta'ya sürükleyen macera, planları Sherlock'un (Henry Cavill) ortadan kaybolmasıyla suya düşünce kendini tehlikeli yeni bir davanın içinde bulur.

KÜÇÜK EV - 9 TEMMUZ Sıkı sıkıya kenetlenmiş Ingalls ailesi, doğanın güzellikleriyle hayatta kalma mücadelesinin iç içe geçtiği Vahşi Batı'da yeni bir hayat kurar.

THE HAWK - 16 TEMMUZ Kariyerinin sonlarına yaklaşan golf efsanesi Lonnie "Şahin" Hawkins, son bir büyük turnuvanın peşinden koşar ve sevdiği herkesi bu kaosa sürükler.