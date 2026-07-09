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Bu hafta sinema salonlarında 8 film vizyona girecek...
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Bu hafta sinema salonlarında 8 film vizyona girecek...

9.07.2026 21:23:00
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Haber Merkezi
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Bu hafta sinema salonlarında 8 film vizyona girecek...

Sinema salonlarında bu hafta dramdan komediye, aksiyondan korku ve gerilime kadar 8 film vizyona girecek.

Bu hafta sinema salonlarında 8 film vizyona girecek...

Ölümlü Dünya

Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol ve Feyyaz Yiğit'in rol aldığı 2017 yapımı "Ölümlü Dünya" yeniden beyaz perdeye yansıyacak.

Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği komedi türündeki film, nesillerdir Haydarpaşa Garı'nda bir lokanta işleten Mermer Ailesi bireylerinin hikayelerini anlatıyor.

Bu hafta sinema salonlarında 8 film vizyona girecek...

Doğum Günü Partisi

Panos Karnezis'in aynı adlı romanından uyarlanan dram filmi "Doğum Günü Partisi" izleyici ile buluşacak.

Willem Dafoe'nin başrolünde oynadığı film, zengin Yunan iş insanı Markos Timoleon'un, kızı Sofia'nın 25. yaş günü için adada düzenlediği gösterişli partiyi konu alıyor. Görkemli kutlama, beklenmedik olayların patlak vermesiyle kontrolden çıkar, Markos'un kurduğu güç imparatorluğu sarsılır ve hayatını üzerine inşa ettiği temellerle yüzleşmek zorunda kalır.

Birleşik Krallık, Hollanda, İspanya ve Yunanistan ortak yapımı filmin yönetmen koltuğunda Miguel Angel Jimenez oturuyor.

Bu hafta sinema salonlarında 8 film vizyona girecek...

Hatırladığım Ağaçlar

Hande Doğandemir, Erdem Kaynarca ve İştar Gökseven'in rol aldığı Erhan Tuncer'in 2023 yapımı filmi "Hatırladığım Ağaçlar", yeniden vizyona girecek filmler arasında yer alıyor.

Bu hafta sinema salonlarında 8 film vizyona girecek...

Moana

Aynı isimli sevilen animasyonun canlı çekim yeniden uyarlaması "Moana", genç Moana'nın Okyanus'un çağrısına kulak vermesini ve kötü şöhretli Maui ile Motunui adasının ötesine yelken açmasını işliyor.

Dwayne Johnson, Catherine Laga'aia ve John Tui'nin kadrosunda yer aldığı filmin yönetmenliğini Thomas Kail üstlendi.

Bu hafta sinema salonlarında 8 film vizyona girecek...

Çöl Savaşçısı

Anthony Mackie, Aiysha Hart, Sami Bouajila, Sharlto Copley ve Ben Kingsley'in başrollerini paylaştığı "Çöl Savaşçısı" aksiyon ve macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Rupert Wyatt'ın yönettiği yapım, 7. yüzyılda Arabistan'da, Sasani İmparatorluğu'nun zalim hükümdarı Kisra ile evlenmeyi reddeden Prenses Hind'in destansı direnişini konu ediniyor.

Bu hafta sinema salonlarında 8 film vizyona girecek...

Tatil

Ömür Çalışkan'ın çektiği "Tatil", okulların tatil olmasıyla birlikte tüm hayatları boyunca hatırlayacakları, en sevdiği okul arkadaşlarıyla tatil planı yapan bir grup gencin başından geçen olaylar etrafında dönüyor.

Bu hafta sinema salonlarında 8 film vizyona girecek...

Kötü Ruh: Cehennem Ateşi

Sebastien Vanicek'in filmi "Kötü Ruh: Cehennem Ateşi", kocasını kaybetmesinin ardından eşinin ailesinin ıssız evine gelen genç bir kadının, karanlık güçlere karşı verdiği hayatta kalma mücadelesini konu ediniyor.

Bu hafta sinema salonlarında 8 film vizyona girecek...

SIR: Bedel

Caner Doğruyol ve İbrahim Ergül'ün yönettiği "SIR: Bedel", bir sırrın peşinden sürüklenen genç bir kadının, geçmişin karanlık gölgeleriyle yüzleşirken kendisini doğaüstü olayların ve ölümcül bir lanetin ortasında bulmasını anlatıyor.

İlgili Konular: #Sinema #Film

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