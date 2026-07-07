Korku tutkunlarının favorileri belli oldu: 2026'nın ilk yarısına damga vuran 10 korku filmi

Korku sineması 2026 yılında hem özgün hikâyeleri hem de güçlü atmosferiyle dikkat çekiyor. Bu yıl vizyona giren yapımlar, yalnızca korkutmayı değil; psikolojik gerilim, gizem ve etkileyici hikâye anlatımıyla izleyiciyi filmin içine çekmeyi başarıyor. Klasik korku kalıplarının dışına çıkan senaryolar, farklı alt türleri bir araya getirirken yılın ilk yarısında öne çıkan filmler de sinemaseverlerin izleme listesine girmeyi hak ediyor. İşte 2026'nın ilk yarısında en dikkat çeken korku filmleri...

1. OBSESSION Konusu: Listenin zirvesinde yer alan Obsession, gerçekleşen her dileğin beklenmedik ve ağır sonuçlar doğurabileceği fikrini merkezine alan psikolojik korku filmi olarak öne çıkıyor. Modern ilişkilerle doğaüstü olayları başarılı şekilde harmanlayan yapım, özellikle final bölümüyle izleyicileri şaşırtıyor. Gerilim dozu giderek yükselen hikâyesi, filmin uzun süre konuşulmasını sağlıyor.

2. HOKUM Konusu: Eski ve gizemli bir otelde geçen Hokum, klasik perili ev temasını farklı bir atmosferle yeniden yorumluyor. Geçmişten gelen karanlık sırlar ve açıklanamayan olaylar, filmin gerilimini her sahnede artırıyor. Yavaş yükselen korku atmosferi ve başarılı ses tasarımı yapımın en güçlü yönleri arasında yer alıyor.

3. TOUCH ME Konusu: Bilim kurgu ile psikolojik korkuyu buluşturan Touch Me, sıra dışı hikâyesiyle dikkat çekiyor. Uzaylı teması, kara mizah ve psikolojik gerilim unsurlarını bir araya getiren film, alışılmış korku filmlerinden farklı bir deneyim sunuyor.

4. THEY WILL KILL YOU Konusu: Aksiyon ile korkuyu bir araya getiren They Will Kill You, gizemli ve tehlikeli bir tarikatın peşine düşen genç bir kadının hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Tempolu sahneleri ve şiddet dozu yüksek anlatımıyla dikkat çeken film, yılın en hareketli korku yapımları arasında gösteriliyor.

5. LEVITICUS Konusu: Psikolojik dram ile dini korku öğelerini buluşturan Leviticus, yasak aşk ve travmatik geçmiş üzerine kurulu etkileyici bir hikâye anlatıyor. İnsan psikolojisini derinlemesine işleyen yapım, duygusal yönü güçlü korku filmleri arasında öne çıkıyor.

6. 28 YEARS LATER: THE BONE TEMPLE Konusu: Efsanevi zombi evrenini devam ettiren film, salgının üzerinden uzun yıllar geçtikten sonra insanlığın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Zombi korkusunun yanı sıra insan doğasını ve ahlaki seçimleri sorgulayan hikâyesiyle dikkat çekiyor.

7. FACES OF DEATH Konusu: Kült bir yapımın yeniden uyarlaması olan Faces of Death, dijital çağın karanlık yüzünü ve sosyal medya kültürünü korku unsurlarıyla birleştiriyor. Seri katil hikâyesini modern dünyaya taşıyan film, psikolojik gerilim sevenlere farklı bir deneyim sunuyor.

8. MARAMA Konusu: Gotik korku atmosferini kültürel öğelerle bir araya getiren Marama, geçmişten gelen travmaların ve doğaüstü olayların iç içe geçtiği etkileyici bir hikâye sunuyor. Görsel atmosferi ve karanlık anlatımıyla yılın dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.

9. EXIT 8 Konusu: Aynı isimli popüler video oyunundan uyarlanan Exit 8, sonsuz gibi görünen bir metro koridorunda sıkışıp kalan bir adamın çıkış arayışını konu alıyor. Tek mekânda geçen film, psikolojik baskıyı başarılı şekilde hissettirmesiyle öne çıkıyor.