Bu hafta sinemada 7 yeni film: Fatih Akın ve Selçuk Aydemir filmleri yeniden beyazperdede

Sinema salonlarında bu hafta farklı türlerde 7 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında komedi türündeki “Daha Çılgın Cuma” ile korku türündeki “Silahlar” yer alıyor. Ayrıca Fatih Akın’ın yönettiği “Duvara Karşı”, Selçuk Aydemir’in yönettiği “Düğün Dernek” de yeniden vizyona girecek filmler arasında.

İşte o filmler:

DAHA ÇILGIN CUMA

Anna ve annesi Tess, sihirli bir fal kurabiyesi ile geçici olarak bedenlerini değiştirdikten yıllar sonra, stres tekrar kapıdadır. Artık yetişkin bir kadın olan Anna'nın, Harper adında bir kızı vardır ve nişanlısı Eric ile evlenmeyi planlamaktadır. Ancak kimse yaklaşan evlilik planından pek de mutlu değildir. Harper ile Eric'in aynı yaştaki kızı Lily birbirlerine tahammül edememektedir. Ancak, sihirli bir olay beklenmedik bir beden değişimine yol açar ve bu sefer etkilenen sadece Anna ve Harper değildir. Anna'nın annesi Tess de bu kaosa kapılır ve aniden Lily ile bedenlerini değiştirir. Herkes bu çılgın durumla başa çıkmaya çalışırken, bir başka sürpriz heyecana neden olur: Anna'nın eski lise aşkı Jake aniden yeniden ortaya çıkar.

Tür: Komedi

Yönetmen: Nisha Ganatra

Oyuncular: Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Julia Butters

SİLAHLAR

Küçük bir kasabada aynı gece aynı sınıfa giden 17 çocuk gizemli biçimde ortadan kaybolur, içlerinden yalnızca biri kurban olmaktan kurtulur. Ertesi sabah öğretmen Justine Gandy, sınıfındaki çocukların yokluğunu fark eder. Baba Archer Graff, polis Paul, okul müdürü ve çeşitli kasaba sakinleri olayı çözmeye çalışır.

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen: Zach Cregger

Oyuncular: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich

GÖZE GÖZ

Anna ebeveynlerinin ani ölümünden sonra, daha önce hiç tanımadığı büyükannesiyle birlikte yaşamak için New York'tan Florida'nın küçük bir kasabasına taşınır. Anna, çok geçmeden iki gençle arkadaş olur. Ancak arkadaşları korkunç bir şiddet eylemi gerçekleştirip onu da suç ortağı yaptıklarında, gizemli canavar Bay Sandman'ın odak noktası haline gelir.

Tür: Korku

Yönetmen: Colin Tilley

Oyuncular: Whitney Peak, S. Epatha Merkerson, Golda Rosheuvel

DÖRT KADIN BİR YALAN

Çocukluktan beri arkadaş olan Wren, Laurel, Cece ve Jill, artık yetişkinlerdir ve nadiren bir araya gelirler. Laurel profesyonel maraton koşucusudur, Jill ve Cece aileleriyle meşguldür ve Wren de amaçsızca yaşıyordur. Bir doğum günü kutlamasında, bu arkadaşlar tekrar bir araya gelir. Wren, içkiyi fazla kaçırmanın etkisi ve biraz da dikkat çekmek için, arkadaşlarına altından kalkamayacağı bir yalan söyler. Wren söylediği yalandan hemen pişman olur, ancak bunu geri almak o kadar kolay değildir.

Tür: Komedi, Dram

Yönetmen: Jennifer Cram

Oyuncular: Nina Dobrev, Wendi McLendon-Covey, Ray McKinnon

KAYIP DETAYLAR

Film, kızını bir trafik kazasında kaybettikten sonra mesleğinin yükü, geçmişin acılarıyla mücadele etmeye çalışan alzheimer hastası bir polisin hayatına odaklanıyor. .

Tür: Dram

Yönetmen: Mehmet Arda Çevikbaş, Devrim Baran Yıldız

Oyuncular: Mehmet Arda Çevikbaş, Hatice Ercan, Yüksel Abalı

KAPTAN PENGU VE ARKADAŞLARI 5

Film, Profesör Alfa adlı bir bilim insanı tarafından kaçırılan dostları Yozo'yu kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Kaptan Pengu ve arkadaşlarının hikayesini konu ediyor.

Tür: Macera, Animasyon

Yönetmen: Ali Karaçam

KULYAS 2: ZİKR-İ AYİN

Rus Çarlarından Çar Nikola'nın hasta olan oğlu için Kars’ta Katerina Köşkü'nü yapmasıyla başlayan hikaye, yüzyıllar boyu süren kadim bir soydan günümüze kadar ulaşır. Helen, sevdiği adamı geri kazanmak için büyücüye gider ve yasaklı büyüler yapar. Ancak bilmediği kutsal bir soy bağı vardır.

Tür: Korku

Yönetmen: Yunus Şevik

Oyuncular: Seda Başayvaz, Can Yavuz, Cihan Yıldız