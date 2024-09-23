Bu haftanın sanat takvimi: Fuarlar, konserler ve film gösterimleri...

Yayınlanma: 23.09.2024 - 18:43

Güncelleme: 23.09.2024 - 18:43

Bu hafta, dünya genelinde sanatseverler için heyecan verici bir dizi etkinlik düzenlenecek. Konserlerden tiyatrolara, sergilerden kitap fuarlarına kadar geniş bir yelpaze, sanat tutkunlarını bekliyor.

LONDRA, KOLOMBİYA VE BREZİLYA'DA SANAT FUARLARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 25-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan "ArtRio" Sanat Fuarı, 17. kez sanatseverlerle buluşacak. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 100'ün üzerinde küratör, fuarda galerilerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Londra'da 26-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek "İngiliz Sanat Fuarı", çağdaş ve modern sanat örneklerine ev sahipliği yapacak. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da ise 26-29 Eylül tarihlerinde "Bogota Uluslararası Sanat Fuarı" düzenlenecek ve burada dünya çapında sanatçıların eserleri sergilenecek.

METALLICA, LINKIN PARK, THE EAGLES KONSERLERİ...

Müzik dünyasının öne çıkan isimleri de bu hafta sahne alacak. Rock grubu Nick Cave and the Bad Seeds, 26-27 Eylül tarihlerinde Amsterdam'da performans sergileyecek. Hint müzisyen Diljit Dosanjh 26 Eylül'de Glasgow'da, Janet Jackson 28 Eylül'de Londra'da, ve Melanie Martinez 29 Eylül'de Brüksel'de sahne alacak.

Ayrıca, Metallica 27 ve 29 Eylül'de Meksika'nın başkenti Meksiko'da, Linkin Park 28 Eylül'de Güney Kore'nin Seul kentinde, Iron Maiden 26 Eylül'de Tokyo'da, Accept 26 Eylül'de Los Angeles'ta, Sting 25 Eylül'de Toronto'da, ve The Eagles 27 Eylül'de Las Vegas'ta hayranlarıyla buluşacak.

FİLM FESTİVALLERİ SANAT TUTKUNLARINI AĞIRLAYACAK

Almanya'nın Hamburg kentinde, 1950'den bu yana düzenlenen "Filmfest Hamburg", 26 Eylül'de kapılarını açacak. Bu yılki Douglas Sirk onur ödülü, ünlü yönetmenler Andrea Arnold ve Jacques Audiard'a takdim edilecek. New York'ta ise "New York Film Festivali", 27 Eylül'de başlayacak ve "The Brutalist", "Jimmy", "Dahomey" ve "Youth" gibi filmler gösterilecek.

BU HAFTA VİZYONA GİRECEK FİLMLER

ABD'de bu hafta vizyona girecek olan filmler arasında, Koratala Siva'nın yazıp yönettiği "Devara: Part 1" ve Paul McCartney'i konu alan belgesel "One Hand Clapping" yer alıyor. 27 Eylül'de gösterime girecek diğer filmler arasında ise Francis Ford Coppola'nın yeni filmi "Megalopolis", Kate Winslet'in başrolünde olduğu "Lee", Chris Sanders'ın animasyon filmi "The Wild Robot", Colm McCarthy'nin korku filmi "Bagman", Simon Hacker'ın yazdığı "Notice to Quit", Claire Ayoub'un yönettiği komedi filmi "Empire Waist", Nate Edwards'ın "She Taught Love" adlı yapımı ve Vladimir Putin ile Donald Trump'a yönelik belgeseller de yer alıyor.