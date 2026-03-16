'Bu kadarı ancak filmlerde olur' dedirten: Gerçek hikayelerden uyarlanan 5 sarsıcı film...

1. The Pursuit of Happyness (Umudunu Kaybetme - 2006) Gabriele Muccino’nun yönetmenliğini üstlendiği ve Will Smith’in oğlu Jaden Smith ile başrolleri paylaşarak devleştiği 8.0 IMDb puanlı "The Pursuit of Happyness", milyarder iş adamı Chris Gardner'ın yürek burkan başarı öyküsünü anlatır. Evsiz kalıp oğluyla sokaklarda, metro tuvaletlerinde yatmak zorunda kalan bir babanın, tüm imkansızlıklara rağmen borsa dünyasında zirveye çıkış sürecini işler.

2. Society of the Snow (Kar Kardeşliği - 2023) J.A. Bayona tarafından yönetilen ve 7.8 IMDb puanıyla son dönemin en çok konuşulan yapımları arasında yer alan "Society of the Snow", 1972 yılındaki Uruguay uçak kazasını ve ardından yaşanan 72 günlük dehşeti konu edinir. And Dağları'nın dondurucu soğuğunda mahsur kalan bir grup yolcunun, hayatta kalmak için etik ve insani sınırları nasıl zorladığını tüm çıplaklığıyla gösterir.

3. Catch Me If You Can (Sıkıysa Yakala - 2002) Efsane yönetmen Steven Spielberg’in imzasını taşıyan; Leonardo DiCaprio ve Tom Hanks’i karşı karşıya getiren 8.1 IMDb puanlı "Catch Me If You Can", dünyanın en meşhur dolandırıcılarından Frank Abagnale Jr.'ın inanılmaz hayatını işler. Henüz 19 yaşına gelmeden pilot, doktor ve savcı kılığına girerek milyonlarca dolarlık çek sahtekarlığı yapan bir gencin, FBI ile girdiği kedi-fare oyununu anlatır.

4. 127 Hours (127 Saat - 2010) Yönetmen Danny Boyle’un tek mekanda mucizeler yarattığı ve James Franco’nun tek kişilik dev performansıyla 7.5 IMDb puanı aldığı "127 Hours", dağcı Aron Ralston’ın başına gelen korkunç bir kazayı odak noktasına alır. Utah’ta bir kanyon gezisi sırasında kolu dev bir kayanın arasına sıkışan Aron’ın, 5 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini ve kurtulmak için yapmak zorunda kaldığı o dehşet verici seçimi anlatır.