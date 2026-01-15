Bu sene ‘odak’, ‘Yansıma’

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda Suadiye’de yer alan Decollage Art Space, üç yıldır yeni isimlere alan açmak için “Odak” ismiyle karma bir sergi düzenliyor. Açık çağrıyla yapılan başvurular anonim kalacak bir biçimde alanında uzman jüri tarafından değerlendirildikten sonra izleyiciyle buluşuyor.

“Odak 2025”, bu yıl “Yansıma” teması etrafında şekillendi. Yansımayı farklı anlatılarla ele alan sergi; çeşitli malzeme, biçim ve görsel dillerle çalışan 33 sanatçıyı bir araya getiriyor. Farklı disiplinlerden çoğunlukla genç sanatçıların eserleri, 1 Mart’a kadar Decollage Art Space’te görülebilir. Sergi, “yansımaları” birer eylem olarak ele alıyor; görünmeyeni tartışmaya açıyor ve hem maddi hem toplumsal yapıları yeniden sorgulamamızı sağlıyor. Benlik ile dünya, görünen ile saklı olan arasında kurulan bu sürekli ilişki, sanat aracılığıyla yeniden yorumlanmayı bekliyor. Sergi, yedi katında yıl boyunca konserden tiyatroya birçok etkinlik düzenlenen mekânın ikinci katında görülebilir.