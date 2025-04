Bu yıl 6’ncısı düzenlenen Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması sonuçlandı: ‘Cumhuriyet fazilettir’

Yayınlanma: 11.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.04.2025 - 04:01

Ziya Uçkan, Dr. Sibel Turan Akan, Doç. Dr. Selen Gökçen Akyıldız, gazetemizin yazarı İrfan Hüseyin Yıldız ve Mert Karasoy’dan oluşan ön seçici kurulun belirlediği 10 filmi; tiyatro ve sinema sanatçısı Tamer Levent (kurul başkanı), Cumhuriyet gazetesi eğitim müdürü ve akademisyen Figen Atalay, Cumhuriyet gazetesi kültür sanat editörü ve sorumlusu Öznur Oğraş Çolak, İstinye Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Figen Yıldırım, tiyatro ve dublaj sanatçısı Sevgi Gemici, gazeteci, yazar akademisyen Dr. Murat Erdin, Kısa Film Yönetmenleri Derneği Başkanı Selvihan Eroğlu’nun yer aldığı seçici kurul değerlendirdi. Değerlendirme sonucunda Abdullah Harun İlhan’ın yönetmenliğini yaptığı “Özgür Kelimeler” birinci, Onur Kök’ün yönettiği “Turgut Onbaşı: 52 Yıllık Hakikat” ikinci, İdil Berk’in yönettiği “Hakikat” üçüncü oldu.

Törene eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, gazetemizin yazarı Miyase İlknur, 2420. Bölge Guvernörü Uzman Dr. İlter Ergürbüz, tiyatro ve sinema sanatçısı Tamer Levent ve iş insanları katıldı. Gecede genç sanatçılar Simirna Beren Bener ve Bünyamin İbrahimyan, Johann Sebastian Bach’ın “3 Minuets (For 2 Basses)” ve Sebastian Lee’nin “Duet For 2 Basses” eserinden oluşan bir dinleti sundular.

İdil Berk’in katılamadığı gecede Abdullah Harun İlhan ödülünü İlter Ergürbüz’den, Onur Kök de ödülünü Bahattin Yücel’den aldı.

‘HÜMANİST RUH’

Törenin açılış konuşmasını yapan gazetemizin yazarı İrfan Hüseyin Yıldız, “3. Dünya Savaşı’ndan bile söz edilen günümüzde barışa olan ihtiyaç her gün daha fazla artmaktadır. Ayrıca insanlar arasındaki sahici, vefalı ilişkilere de her zamankinden fazla muhtacız” dedi. Yıldız, Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’nda işgale gelen Anzak askerlerin annelerine yazdığı mektubu örnek göstererek “Mustafa Kemal Atatürk, ‘Vatan savunması için yapılmayan her savaş bir cinayettir’ derken, ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ derken kurduğu Cumhuriyeti bir hümanist ruh üzerine inşa etmiştir. Bu ruhtan asla vazgeçmemeliyiz. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ‘Cumhuriyet fazilettir’ diyen Atatürk, başlattığı kültür devrimini; hukuk, demokrasi, laiklik, kalkınma, akıl, bilim, etik değerler ve sanat gibi taşıyıcı kolonlar üzerine oturtmuştur. Bugün de ilerlemenin, barışı sağlamanın ve çağdaş uygarlığı yakalamanın başka bir yolu bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

‘YAŞAM VİZYONU GELİŞTİRMELİYİZ’

Gazetemize konuşan eski Kültür Bakanı Bahattin Yücel, “Sinema konusunda, belgesel konusunda uzman değilim fakat desteklenmesi gereken bir alan. Özellikle de Rotary gibi sivil toplum ve gönüllülerden oluşan bir kuruluşun onu desteklemesi, arkasında durması bence çok olumlu” dedi.

‘SANATA EVET’

Sinema ve tiyatro sanatçısı Tamer Levent de, bu yıl 17’ncisi Gaziantep’te düzenlenen Rofife Film Festivali’nde de jüri üyesi olduğunu ve sonraki yıllarda “Sanata Evet” kategorisi açılacağını belirterek “Yaşadığımız dünyada ve Türkiye’deki kaotik ortamda sanat kavramının sorun çözücü bir kavram olarak devreye girmesi gerekiyor. Bakın kısa filmler, buradaki kısa film yarışmamız da son derece başarılı. Ve burada da biliyorsunuz bu gelenek devam ediyor. Kısa filmler yaşamın daraltılmış, sıkıştırılmış, yani bütün gücü, enerjisi onun içine sıkıştırılmış ve kısa sürede hayatımıza ışık tutan filmler. Bizim onlardan etkilenip yaşam vizyonu geliştirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.