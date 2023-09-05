Yayınlanma: 05.09.2023 - 10:31

Güncelleme: 05.09.2023 - 10:31

Kader Bağları dizisinin ne zaman başlayacağı diziseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kader Bağları dizisinin konusu nedir? Kader Bağları dizisi oyuncuları kim? Kader Bağları dizisi ne zaman başlayacak? Kader Bağları dizisi hangi kanalda?

KADER BAĞLARI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu'nun paylaştığı dizi, yolları bir üzüm bağında kesişen iki gencin tutkulu, delidolu sevdalarının öyküsünü; iki ayrı dünyanın insanı Sevda (Ayça Ayşin Turan) ve Kerem'in (Serkan Çayoğlu) aşk ve mücadele sınavını konu alıyor.

KADER BAĞLARI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan, Serkan Çayoğlu, Gamze Kılınç, Alptekin Serdengeçti , Nazlı Bulum, Sanem Babi, Mehmet Aykaç, Zeynep Köse, Tolga İskit, Aslı İçözü, Betül Çobanoğlu, Yusuf Akgün...

KADER BAĞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kader Bağları dizisi yakında Fox TV'de başlayacak. Dizinin yayın tarihi henüz netleşmedi.