Yayınlanma: 04.09.2023 - 13:48

Güncelleme: 04.09.2023 - 13:48

Halit özgür Sarı ve Simay Barlas'ı buluşturan Yabani dizisi yakında yayımlanmaya başlayacak. Dizinin yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun oturuyor. Senaristliğini ise Hilal Yıldız üstleniyor. Yabani dizisinin konusu, oyuncuları, ne zaman ve nerede yayımlanacağı merak edilen konular arasında. Peki, Halit Özgür Sarı'nın başrolünde olduğu Yabani dizisinin konusu ne? Oyuncuları kim? Yabani dizisi nerede, ne zaman yayımlanacak?

YABANİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen bir çocuğun, yıllar sonra evine dönmesi ile kendini yeniden var etme mücadelesini anlatıyor.

YABANİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Halit Özgür Sarı

Simay Barlas

Yurdaer Okur

Dolunay Soysert

Bertan Asllani

Şebnem Hassanisoughi Bilgiç

Osman Alkaş

Ayşegül Ünsal

Sezer Arıçay

Birgül Ulusoy

Rojbin Erden

Seray Özkan

Selim Can Yalçın

Ramiz Mullamusa

Güray Görkem

Bartu Dilmen

Aleyna Al

Aşkın Şenol

YABANİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yabani dizisi 12 Eylül'de başlayacak.

YABANİ DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Yabani dizisi Fox ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

YABANİ DİZİSİNİN FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Yabani dizisinin fragmanı geçtiğimiz günlerde yayımlandı.