Halit Özgür Sarı'nın başrolünde olduğu Yabani dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Yabani dizisi nerede, ne zaman yayımlanacak?
Yabani dizisi televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşamaya hazırlanıyor. Halit özgür Sarı ve Simay Barlas'ı buluşturan Yabani dizisinin konusu ve oyuncuları dizi tutkunları tarafından merak ediliyor. Peki, Halit Özgür Sarı'nın başrolünde olduğu Yabani dizisinin konusu ne? Oyuncuları kim? Yabani dizisi nerede, ne zaman yayımlanacak? işte ayrıntılar...
Halit özgür Sarı ve Simay Barlas'ı buluşturan Yabani dizisi yakında yayımlanmaya başlayacak. Dizinin yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun oturuyor. Senaristliğini ise Hilal Yıldız üstleniyor. Yabani dizisinin konusu, oyuncuları, ne zaman ve nerede yayımlanacağı merak edilen konular arasında. Peki, Halit Özgür Sarı'nın başrolünde olduğu Yabani dizisinin konusu ne? Oyuncuları kim? Yabani dizisi nerede, ne zaman yayımlanacak?
YABANİ DİZİSİNİN KONUSU NE?
Köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen bir çocuğun, yıllar sonra evine dönmesi ile kendini yeniden var etme mücadelesini anlatıyor.
YABANİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Halit Özgür Sarı
Simay Barlas
Yurdaer Okur
Dolunay Soysert
Bertan Asllani
Şebnem Hassanisoughi Bilgiç
Osman Alkaş
Ayşegül Ünsal
Sezer Arıçay
Birgül Ulusoy
Rojbin Erden
Seray Özkan
Selim Can Yalçın
Ramiz Mullamusa
Güray Görkem
Bartu Dilmen
Aleyna Al
Aşkın Şenol
YABANİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yabani dizisi 12 Eylül'de başlayacak.
YABANİ DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?
Yabani dizisi Fox ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.
YABANİ DİZİSİNİN FRAGMANI YAYIMLANDI MI?
Yabani dizisinin fragmanı geçtiğimiz günlerde yayımlandı.
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