Oliver Jackson-Cohen'ın başrolünde olduğu Wilderness dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Wilderness nerede ve ne zaman yayımlanacak?

Yayınlanma: 04.09.2023 - 15:40

Güncelleme: 04.09.2023 - 15:40

Oliver Jackson-Cohen'ın başrolünde olduğu Wilderness dizisi yakında yayımlanmaya başlayacak. Dizinin yönetmen koltuğunda So Yong Kim oturuyor. Senaristliğini ise Marnie Dickens ve Elizabeth Kilgarriff üstleniyor. Wilderness dizisinin konusu, oyuncuları, ne zaman ve nerede yayımlanacağı merak edilen konuar arasında. Peki, Wilderness dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Wilderness dizisi nerede, ne zaman yayımlanacak?

WİLDERNESS DİZİSİNİN KONUSU NE?

İngiliz çift Liv ve Will, görünüşte her şeye sahiplerdir. Sağlıklı bir evlilik, kasabalarından binlerce kilometre uzaktaki New York'ta yeni ışıltılı hayatları ve gençlikleri. Ta ki Liv, Will'in ilişkisini öğrenene kadar. Kalp kırıklığı, yerini yavaşça öfkeye bırakır. Ve "sonsuza kadar mutlu yaşadılar" hikayesi hızlıca bir kabusa dönüşür.

WİLDERNESS DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Jenna Coleman

Oliver Jackson-Cohen

Marsha Stephanie Blake

Vanessa Walsh

Ashley Benson

Jonathan Keltz

Geoff Gustafson

Eric Balfour

Francisca Dennis

David Stuart

Sierrah Borjeau

Katelyn Vanier

Nick Preston

Morgana Van Peebles

Crystal Balint

Natalie Sharp

Talia Balsam

Claire Rushbrook

Jake Foy

WİLDERNESS DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Wilderness dizisi 15 Eylül'de başlayacak.

WİLDERNESS DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Wilderness dizisi Prime Video'da izleyicisi ile buluşacak.

WİLDERNESS DİZİSİNİN FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Wilderness dizisinin fragmanı geçtiğimiz günlerde yayımlandı.