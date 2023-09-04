Oliver Jackson-Cohen'ın başrolünde olduğu Wilderness dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Wilderness nerede ve ne zaman yayımlanacak?
Wilderness dizisi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Oliver Jackson-Cohen'ın başrolünde olduğu Wilderness dizisinin konusu ve oyuncuları dizi tutkunları tarafından merak ediliyor. Wilderness dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Wilderness dizisi nerede, ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
Oliver Jackson-Cohen'ın başrolünde olduğu Wilderness dizisi yakında yayımlanmaya başlayacak. Dizinin yönetmen koltuğunda So Yong Kim oturuyor. Senaristliğini ise Marnie Dickens ve Elizabeth Kilgarriff üstleniyor. Wilderness dizisinin konusu, oyuncuları, ne zaman ve nerede yayımlanacağı merak edilen konuar arasında. Peki, Wilderness dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Wilderness dizisi nerede, ne zaman yayımlanacak?
WİLDERNESS DİZİSİNİN KONUSU NE?
İngiliz çift Liv ve Will, görünüşte her şeye sahiplerdir. Sağlıklı bir evlilik, kasabalarından binlerce kilometre uzaktaki New York'ta yeni ışıltılı hayatları ve gençlikleri. Ta ki Liv, Will'in ilişkisini öğrenene kadar. Kalp kırıklığı, yerini yavaşça öfkeye bırakır. Ve "sonsuza kadar mutlu yaşadılar" hikayesi hızlıca bir kabusa dönüşür.
WİLDERNESS DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Jenna Coleman
Oliver Jackson-Cohen
Marsha Stephanie Blake
Vanessa Walsh
Ashley Benson
Jonathan Keltz
Geoff Gustafson
Eric Balfour
Francisca Dennis
David Stuart
Sierrah Borjeau
Katelyn Vanier
Nick Preston
Morgana Van Peebles
Crystal Balint
Natalie Sharp
Talia Balsam
Claire Rushbrook
Jake Foy
WİLDERNESS DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Wilderness dizisi 15 Eylül'de başlayacak.
WİLDERNESS DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?
Wilderness dizisi Prime Video'da izleyicisi ile buluşacak.
WİLDERNESS DİZİSİNİN FRAGMANI YAYIMLANDI MI?
Wilderness dizisinin fragmanı geçtiğimiz günlerde yayımlandı.
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