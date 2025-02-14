CUMOK Ankara’dan Unutulmaz Bir Kültürel Etkinlik: “Müzikli Türkiye Takvimi” Sahne Alıyor

Yayınlanma: 14.02.2025 - 17:35

Güncelleme: 14.02.2025 - 17:36

Cumhuriyet Okurları (CUMOK) Ankara, sanat ve tarih severleri buluşturacak özel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Boğaçhan Sözmen’in etkileyici sunumuyla sahnelenecek 2 perdelik müzikli gösteri “Müzikli Türkiye Takvimi”, 24 Şubat 2025 tarihinde izleyicilerle buluşacak.

Bu özel gösteride, Osmanlı’nın son dönemlerinden günümüze kadar Türkiye’nin ve dünyanın geçirdiği dönüşümler, müziğin eşsiz anlatımıyla sahneye taşınıyor. Boğaçhan Sözmen ve ekibi, şarkılar, canlandırmalar ve müzikal performanslarla izleyicilere kimi zaman duygusal, kimi zaman neşeli anlar yaşatacak.

CUMOK Ankara Dönem Sözcüsü Nejdet Özer, sanatın toplumları birleştirici gücüne vurgu yaparak, tüm Cumhuriyet okurlarını bu özel gecede buluşmaya davet etti.

Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi ve bilet temini için CUMOK Ankara ile iletişime geçebilirsiniz.