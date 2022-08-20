Bursa'da Retrobüs grubu konser verdi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Retrobüs grubu konser verdi.

AA
20 Ağustos 2022 Cumartesi, 01:29
Bursa'da Retrobüs grubu konser verdi
Abone Ol google-news

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mütareke Meydanı'nda düzenlenen "Bursa Nostalji Festivali"nde geçmiş yılların izlerini taşıyan eşyalar sergilendi.

Festival kapsamında Retrobüs grubu da konser verdi. Grup, 1980 ve 1990'lara damga vurmuş şarkıları tiyatral sahne şovu ile seslendirdi.

Konserin sonunda grubun performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.


konser müzik müziksever Şenlik

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler