Bursa'da Retrobüs grubu konser verdi
Bursa'nın Mudanya ilçesinde Retrobüs grubu konser verdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mütareke Meydanı'nda düzenlenen "Bursa Nostalji Festivali"nde geçmiş yılların izlerini taşıyan eşyalar sergilendi.
Festival kapsamında Retrobüs grubu da konser verdi. Grup, 1980 ve 1990'lara damga vurmuş şarkıları tiyatral sahne şovu ile seslendirdi.
Konserin sonunda grubun performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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