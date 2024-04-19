Bursa'da sanat rüzgarı: 'Küçük Korku Dükkanı' müzikalinin sıradaki durağı İstanbul...

Bursa Devlet Tiyatrosu "Küçük Korku Dükkanı" müzikalini Bursa'daki sanatseverlerle buluşturdu. Müzikal mayıs ayında İstanbul'da sahnelenecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 19:14
Bursa'da sanat rüzgarı: 'Küçük Korku Dükkanı' müzikalinin sıradaki durağı İstanbul...
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Bursa Devlet Tiyatrosu, "Küçük Korku Dükkanı" adlı müzikalin prömiyerini gerçekleştirdi. Howard Ashman ve Alan Menken'in oyun ve şarkı sözlerini yazıp bestelediği, Boğaçhan Sözmen'in yönettiği müzikal, ilk gösterimini Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde sahneledi.

Oyun; Emine Irmak Bavkır, Ayşe Dinç, Ceren Kayış, Cenk Turan, Fatih Kasap, Öykü Esendemir Örük, Emre Yaşa, Serkan Çetinkaya, Muharrem Dalfidan, Salih Cem Şener, Cengiz Bodur, İpek Abama, Mert Çifçi, Nilay Çalamak ve Başak Cemre Gürbüz gibi isimlerin rol aldığı bir kadroyla seyircilerin karşısına çıktı.

Müzikalin müzik direktörlüğü ve orkestra şefliğini Dağhan Doğu üstlenirken, dekor tasarımı Emre Satı, kostüm tasarımı Ceren Karahan, ışık tasarımı İzzettin Biçer ve kukla tasarımı Hakan Dündar tarafından yapıldı. Koreografisi Özgür Adam İnanç imzası taşıyan müzikal, sezon sonuna kadar AVP Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

"Küçük Korku Dükkanı", mayısın ilk haftasında Süreyya Operası'nda İstanbullu sanatseverlerle buluşacak ve son haftasında ise "Devlet Tiyatroları Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali"nde Antalyalı sanatseverlerle buluşacak.


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