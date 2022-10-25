Bursa'da "TÜRKSOY Türk Dünyası Müzikleri" konseri
Bursa'da "TÜRKSOY Türk Dünyası Müzikleri" konseri düzenlendi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Salih Taşkın yönetti. Türk dünyasının ezgilerini solistler ve koro seslendirdi.
Gecede "Kalenin Dibinde", "Seven Ne Yapmaz", "Ayrılık" ve "Hani Yaylam Hani Senin Ezelin" gibi şarkılar icra edildi. Konserin sonunda orkestra ve solistlerin performansı Bursalılar tarafından uzun süre alkışlandı.
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