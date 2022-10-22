Sokak Kedisi: Didem ve Sinem Balık İBB Kent Orkestrası’yla konser verdi
Kendilerine bu ismi koymuşlar: Opera Twins! Didem - Sinem Balık, kim bilir iki küçük kızken de ne tatlıydılar? Su damlası gibi birbirine benzeyen tek yumurta ikizleri, herhalde tek farkları, ses renkleri; biri soprano biri mezzo imiş; şarkılar söyleyerek büyümüş ve operacı olmuşlar!
Pandemi dolayısıyla özledikleri sahneyi CRR’de İBB Kent Orkestrası’yla verdikleri konserde buldular.
Eşleri dostları ve izleyicileriyle coşkulu bir buluşmaydı! Zor bir repertuvar yapmışız diye de söylenip durdular ama bir arya, bir şanson derken özellikle benim gibi Fransızca şarkı sevenleri mutlu ettiler.
Pek de şık, özenli, güzeldiler! Müzik susmasın, müzisyenler yaşasın! Piyanisti de vurmayın!
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