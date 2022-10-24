Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Cumhuriyet Bayramı" konseri verecek

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser verecek.

AA
24 Ekim 2022 Pazartesi, 23:46
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası
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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Cumhuriyet Bayramı" konseri verecek. ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser 28 Ekim Cuma günü saat 20.00'de, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Umberto Clerici

 

Umberto Clerici'nin şefliği ve solistliğini üstleneceği konserde, Mozart'ın "Figaro'nun Düğünü Operası'nın Uvertürü" ve Çaykovski'nin "Rokoko Çeşitlemeleri" eserleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Programın ikinci yarısında da Mozart'ın 25. senfonisi ile Türk Marşı eseri seslendirilecek.


Adana Çukurova opera Bale

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