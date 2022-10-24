Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Cumhuriyet Bayramı" konseri verecek
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser verecek.
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Cumhuriyet Bayramı" konseri verecek. ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser 28 Ekim Cuma günü saat 20.00'de, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Umberto Clerici
Umberto Clerici'nin şefliği ve solistliğini üstleneceği konserde, Mozart'ın "Figaro'nun Düğünü Operası'nın Uvertürü" ve Çaykovski'nin "Rokoko Çeşitlemeleri" eserleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Programın ikinci yarısında da Mozart'ın 25. senfonisi ile Türk Marşı eseri seslendirilecek.
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