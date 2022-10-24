Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları "Müze Konseri" verecek

24 Ekim 2022 Pazartesi, 23:03

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, Antalya Müzesi'nin tarihi atmosferinde organize edilen konserde, piyanist Ahmet Sait Karabulut, soprano Burcu Bükem Kuru ve flüt sanatçısı Dilan Oğuz sahne alacak.

Burcu Bükem Kuru

Konser, 27 Ekim saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

Ahmet Sait Karabulut