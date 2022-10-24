Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları "Müze Konseri" verecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Müze Konseri" ile sanatseverlerle buluşacak.

AA
24 Ekim 2022 Pazartesi, 23:03
Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları
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Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, Antalya Müzesi'nin tarihi atmosferinde organize edilen konserde, piyanist Ahmet Sait Karabulut, soprano Burcu Bükem Kuru ve flüt sanatçısı Dilan Oğuz sahne alacak.

Burcu Bükem Kuru

Konser, 27 Ekim saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

 Ahmet Sait Karabulut


Antalya Sanat opera Bale

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