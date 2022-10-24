Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları "Müze Konseri" verecek
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Müze Konseri" ile sanatseverlerle buluşacak.
Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, Antalya Müzesi'nin tarihi atmosferinde organize edilen konserde, piyanist Ahmet Sait Karabulut, soprano Burcu Bükem Kuru ve flüt sanatçısı Dilan Oğuz sahne alacak.
Burcu Bükem Kuru
Konser, 27 Ekim saat 15.00'te gerçekleştirilecek.
Ahmet Sait Karabulut
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