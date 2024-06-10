Bütünsel koruma şart!
Sınırlı değil bütünsel bir korumanın olması gerektiğini vurgulayan arkeolog Başgelen, “Eğer maden faaliyetleri bölgede böyle devam ettirilirse Latmos Dağları yakın gelecekte delik deşik edilmiş beyaz bir çöle dönüşecek” diyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden uzmanlar 2009 yılından bu yana Latmos’ta (Beşparmak Dağları) tespit ve tescil çalışmalarını devam ettiriyor.
Bu bağlamda Aydın Bölge Kurulu’nun Latmos (Beşparmak) Dağları’nın, Bafa Gölü’ne yakın Eğridere bölgesinde prehistorik döneme ait 8 bin yıllık kaya üstü resimleri, Bizans dönemine ait şapel ile freskleri ve zeytinyağı işlik kalıntılarını 1. Derece Arkeolojik SİT ilan etmesi Latmos’un bütünsel korunması açısından önemli bir adım oldu.
GENİŞ BİR COĞRAFYA
Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu Yöneticisi arkeolog Nezih Başgelen, “Aynı yaklaşımı Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün de göstermesini diliyoruz” diyor.
Geniş bir alana yayılan Latmos Dağları, Aydın ve Muğla illeri sınırları içinde olup Aydın’ın Söke ve Koçarlı, Muğla’nın Milas ilçeleri çekirdek bölgesini kapsıyor. Muğla Yatağan ve Aydın Çine, Karpuzlu, Bozdoğan’a kadar uzayan geniş bir coğrafyada yer alıyor.
Başgelen şu görüşleri dile getirdi:
“Doğal
ve kültürel kaynak
değerleri açısından çok
önemli zenginlikleri
barındıran bu geniş
coğrafyanın değerlerini
ortaya çıkarmak, tespit ve
tescil etmek, arazi koşulları
nedeniyle hiç de kolay
değil. Ancak çok geniş bir
zaman süreciyle yıllarca
devam edecek yüzey
çalışmalarıyla mümkün
olabilecek. Buna karşın büyük
bir hız ve hırsla her an yeni
bir maden ocağı açılmakta
bu durum belki de insanlık
tarihinin seyrini değiştirecek
bulguların kaybolmasına
yol açmakta. Burada yerelde
bu konuda çalışan sivil
toplum örgütlerine de
büyük iş düşüyor. Gerek
Ekosistemi Koruma Ve
Doğa Sevenler Derneği
(EKoDoSD) gerekse Latmos
Platformu ve Beşparmak
‘Latmos’ Dağları Dostları çaba
göstererek, kamu kurumlarıyla
ellerinden geldiğince işbirliği
yaparak Latmos’un bu değerli
eserlerinin korunmasına katkı
yapmakta. Latmos Dağları’nın
barındırmış olduğu doğal ve
kültürel kaynak değerlerinin,
peyzajının başka bir örneği
olmadığını vurgulayan yok."
Maden şirketlerinin tehdidi altındaki
Latmos’ta Aydın Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu yeni alanları arkeolojik SİT ilan
ederek, koruma altına aldı.
‘ÜNİVERSİTELERİ GÖREVE
DAVET EDİYORUM’
Ekosistemi Koruma Ve Doğa Sevenler Derneği /Ekodosd, Dr. Varol Aydın - Latmos Platformu, Nezih Başgelen Arkeolog - “Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu” ve Aşkın Yolcu, Yılmaz Kurt - Beşparmak “Latmos” Dağları Dostları, Sakarkaya Köylüleri Mürsel Sarı, Dursun Sarı gibi emek verenlerin ortak dili ise: Latmos’un güney eteklerinde yer alan Bafa Gölü tabiat Parkı’yla bütüncül bir şekilde korunması gerektiği...
Başgelen, “Gelecekte bu bölgede gelişecek kontrollü bir jeopark ve arkeopark turizmi, başta bu dağlarda geleneksel yaşamlarını sürdüren yöre insanlarına yarar sağlayarak, bölgenin doğal yapısını koruyacak ve sürdürülebilir bir şekilde geleceğe taşıyacak” diyor ve ekliyor:
“Halen
Beşparmak Dağları’nın
kuzeyinde ve çevresindeki
faaliyette olan maden /
taş ocakları ülkemizin
bu benzersiz peyzajını
altüst etmekte. Eğer
maden faaliyetleri bölgede
böyle devam ettirilirse,
Latmos Dağları yakın
gelecekte delik deşik
edilmiş beyaz bir çöle
dönüşecek ve açık hava
müzesi olan bu yörenin
tüm özgün değerleri bir
daha geri gelmeyecek
şekilde kaybolup gidecek.
Yani ülke turizminin
eşsiz bir yöresi benzersiz
değerleriyle birlikte bir
daha geri gelmemecesine
zarar görecek. Bu açıdan
izmir, muğla ve Aydın’daki
üniversitelerimizi
de bölgelerindeki bu eşsiz
kültürel ve doğal mirasın
korunma girişimlerinde
daha etkin olmaları için
göreve davet etmek
isterim."
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erken seçim' anketinde şaşırtan sonuç
- Erdoğan'a sarılmıştı, bakın kim çıktı!
- Kayıp kadın, devasa pitonun midesinde bulundu!
- Ali Koç yeniden Fenerbahçe başkanı!
- Yabancılar Carry Trade ile nasıl para kazanıyor?
- İşte ilk sandık sonuçları
- 'Karaciğer nakline kadar varabiliyor...'
- 'Özel, partimizin adını kullanıyor'
- Oyuncu Gamze Özçelik evlendi
- Erdoğan'dan 'elektronik sigara' çıkışı