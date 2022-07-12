Cafer Penahi kimdir? Cafer Penahi neden tutuklandı?
İran'da ödüllü ünlü yönetmen Cafer Penahi dahil üç yönetmen başkent Tahran'da gözaltına alındı. Cafer Penahi kimdir? Cafer Penahi neden tutuklandı?
Cafer Penahi, 11 Temmuz 1960 İran'da doğdu. 2010 yılında, bir önceki yıl yapılan tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükümet karşıtı kitlesel protestolara destek verdiği için tutuklanan Penahi, daha sonra "sisteme karşı propaganda" yapmaktan suçlu bulunarak altı yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2010 Cannes Film Festivali'ne günler kala avukatı ve ailesini görmek için açlık grevine başladığını duyurdu. Cannes Film Festivali'nde Fransa kültür bakanı Frédéric Mitterrand ve Fransa dış işleri bakanı Bernard Kouchner'in, hapishaneden gönderdiği mektubu festivalin açılışında okumasıyla beraber sonunda on ayın ardından avukatıyla görüşme hakkı buldu. 20 yıl boyunca film çekmesi ya da yurt dışına seyahat etmesi yasaklandı. Fakat Penahi Avrupa'dan birçok ödüller almaya devam etti. Son olarak 2015 yapımlı Taksi Tahran bir taksinin içine yerleştirilmiş kamera, şoför Pehaninin Tahran’ı turlamasını kaydediyor. Taksiye binen farklı müşteriler, şoför ile açık ve samimi bir şekilde sorunlarını, endişelerini ve görüşlerini paylaşıyor. Film Altın Ayı Ödülünü kazandı.
CAFER PENAHİ'NİN FİLMLERİ
Yaralı Başlar (1988, kısa belgesel)
Kış (1991, belgesel)
Dost (1992, kısa film)
Zire Darakhatan Zeyton (Zeytin bahçesinden geçerken, 1994, reji asistanlığı)
Badkonake Sefid (Beyaz Balon, 1995)
Ardekul (1997, kısa belgesel)
Ayna (1997)
Çember (2000)
Talaye Sorkh (Kanlı Altın, 2003)
Offside (2006)
This a not film (2011)
Taksi Tahran, (2015)
CAFER PENAHİ NEDEN TUTUKLANDI?
Panahi'nin geçen Cuma günü bir protestoya katıldıktan sonra tutuklanan yönetmen arkadaları Muhammed Resulof ve Mustafa El Ahmed hakkında bilgi almak için Evin cezaevine gittikten sonra gözaltına alındığı açıklandı.
BBC Farsça Servisi'ne konuşan Penahi'nin eşi Tahereh Saeedi, gardiyanların ona infaz edilmemiş bir hapis cezası olduğuna dair bilgi verdiklerini söyledi. Panahi, iki meslektaşının serbest bırakılması için ortak bir bildiri imzaladıktan bir gün sonra gözaltına alındı. Penahi'nin tutuklandığı öğrenildi.
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