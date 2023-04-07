Can Yücel’in ressam kızı Su Yücel yeni sergisiyle Galeri Diani’de

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 04:00

Usta Şair Can Yücel’in kızı Su Yücel, uzun yıllardır resim yapıyor. Aynı zamanda belgeseller çeken Yücel’in yeni sergisi yarın Galeri Diani’de açılacak.

Su Yücel sergisinin adını “Yakalanan Zaman” koymuş. Sanatçı bu sergide, edindiği deneyimlerini anda yakalayıp, zihninde kalanları son zamanlarda tüm dünya ve ülkemizde insan kaynaklı yaşananları, doğanın anlarını, yaşama sevinciyle birleştirip bizlere aktarıyor. Yaşama dair hafızasını bizlerle bir belgeselci ruhuyla paylaşırken paletindeki renkleri içindeki yaşam, zaman ve mekân öğelerini birbiri içinde eriterek izleyiciye aktarıyor.

ESKİ İSTANBUL

“Resim yapmak benim için günlük tutmak gibi” diyen Yücel, “Atölye ile evim arasında gidip gelirken, sokakların gürültüsünü, dokusunu, rengini takip ettim. İstanbul çarpıcı bir değişim içerisinde ve aynı zamanda da çok hızlı bir değişim geçirdi. Ama her şeye rağmen İstanbul güzelliğinden, gizeminden hiçbir şey kaybetmedi. Mesela gün batımı seyrederken çocukluğumun İstanbul’unu bulabiliyorum. Sanki zaman geri geliyormuş gibi... Zaman üzerine olan bu çarpıcı değişim bana zamanın hızını hatırlattı. Aynı şekilde doğaya, ağaçlara baktığımda da zamanın hızının daha yumuşak ve dingin olduğunu hissettim. Ağaçlar kim bilir neler yaşamışlar, neler, görmüşler ve daha nelere tanık olacaklar? Yani aslında zamanın ne kadar hassas, kırılgan ve affedici olduğunu hissettim. Bu şehirdeki zamanın hızıyla doğadaki hızın, yumuşaklığın, dinginliğin hızı arasındaki zamana tanık oldum ve yaşadığım şeylerin bende kalanlarıyla bu sergiyi oluşturdum” diyor.

Belgesel ile resim arasındaki benzerlikleri ise şöyle anlatıyor sanatçı: “Belgesel ile resim iki farklı sanat ama ben sanat dallarını birleştiriyorum. Film yapmak bu zamanın hızına daha yaklaştırıyor beni. Resimdeki derinlik, belgeselde ifademi, belgeseldeki hız da resmimi bütünlüyor ve farklı sanat dallarıyla birlikte olmak, farklı konuları birleştirmek bana büyük bir zenginlik katıyor” diyor.

SERİ RESİMLER...

Su Yücel, seri yani dizi resimleri yapıyor. Ayrıca belgesel çeken sanatçı en son Habitat TV için “Anıt Ağaçlar” adlı belgesel serisi çekti. Bu belgesel hâlâ Youtube’da yayımlanıyor. Su Yücel renkleri çok seven bir sanatçı. Yücel, yapıtlarında aile geleneği olarak şiirin önemini de vurguluyor. Sanatta farklı disiplinleri bir arada ortak paydada birleştirdiğini söylerken “Yeteneğim, keyfim ve heyecanım daha çok renge doğru. Çünkü renk beni coşturan bir şey. Renksiz göremiyorum hayatı” diyor.