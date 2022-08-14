Bugün günlerden Can Yücel

14 Ağustos 2022 Pazar

Sıcak bir Datça günü. 23 yıl önce bu dünyayı terk eden Can Yücel’in mezarı başında duruyorum. Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi’nden (UKKSA) ve Türkiye Yazarlar Sendikası’ndan dostlar, mezarı başında onu hasretle yad ediyorlar.

Ben mezarları ve mezar başında anmaları sevmem. Dalıp gitmişim. Sıcak mı başıma vurdu bilmiyorum, birden Can Yücel’i karşımda gördüm. Donmuşum. O parmağımı dudaklarına götürüp “sus” işareti yaptı ve konuşmaya başladı:

“Işıl, sen iyi kızsındır, söz dinlersin. Senden bir iki isteğim var.

Birincisi, mezarının başında her yıl toplanıp beni övmesinler, ben utangaç bir adamım ne yapacağımı şaşırıyorum.

İkincisi, yahu söyle şu millete, Allah aşkına benim sahte şiirlerimi internette dolaştırıp durmasınlar. Her seferinde şu daracık yerde dört dönüyorum.”

Ben hemen, “Emrin olur” dedim ve sözümü tutup en hakikisinden üç Can Yücel şiiri paylaşıyorum.

Gerisi size kalmış. Sahtelerden kaçının.

(Can Yücel)



SEVGİ DUVARI

Sen miydin o, yalnızlığım mıydı yoksa

Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi

Dilimizde akşamdan kalma bir küfür

Salonlar piyasalar sanat sevicileri

Derdim gülüm insan arasına çıkarmaktı seni

Yakanda bir amonyak çiçeği

Yalnızlığım benim sidikli kontesim

Ne kadar rezil olursak o kadar iyi





Kumkapı meyhanelerine dadandık

Önümüzde Altınbaş, Altın Zincir, fasulye pilakisi

Ardımızda görevliler, ekipler, Hızır Paşalar

Sabahları açıklarda bulurlardı leşimi

Öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri

Çöpçülerin elleriyle okşardım seni

Yalnızlığım benim süpürge saçlım

Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi





Baktım gökte bir kırmızı bir uçak

Bol çelik bol yıldız bol insan

Bir gece Sevgi Duvarını aştık

Düştüğüm yer öyle açık öyle seçik ki

Başucumda bi sen varsın bi de evren

Saymıyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi

Yalnızlığım benim çoğul türkülerim

Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi

*

MARE NOSTRUM

En uzun koşuysa elbet Türkiye’de de Devrim,

O, onun en güzel yüz metresini koştu

En sekmez lüverin namlusundan fırlayarak...

En hızlısıydı hepimizin,

En önce göğüsledi ipi...

Acıyorsam sana anam avradım olsun,

Ama aşk olsun sana çocuk, aşk olsun!

*

SARDUNYAYA AĞIT

İkindiyin saat beşte,

Başgardiyan Rıza başta

Karalar bastı koğuşa

İkindiyin saat beşte.





Seyre durduk tantanayı

Tutuklayıp sardunyayı

Attılar dikkapalıya

İkindiyin saat beşte.





Yataklık etmiş zaar

Suçu tevatür ve esrar,

Elbet bir kızıllığı var

İkindiyin saat beşte.





Dirlik düzenlik kurtulur,

Müdür koltuğa kurulur,

Çiçek demire vurulur

İkindiyin saat beşte.





Canların gözleri, yaşta,

Aklı idamlık yoldaşta,

Yeşil ölümle dalaşta

Sabahleyin saat beşte.