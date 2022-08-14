Bugün günlerden Can Yücel
Sıcak bir Datça günü. 23 yıl önce bu dünyayı terk eden Can Yücel’in mezarı başında duruyorum. Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi’nden (UKKSA) ve Türkiye Yazarlar Sendikası’ndan dostlar, mezarı başında onu hasretle yad ediyorlar.
Ben mezarları ve mezar başında anmaları sevmem. Dalıp gitmişim. Sıcak mı başıma vurdu bilmiyorum, birden Can Yücel’i karşımda gördüm. Donmuşum. O parmağımı dudaklarına götürüp “sus” işareti yaptı ve konuşmaya başladı:
“Işıl, sen iyi kızsındır, söz dinlersin. Senden bir iki isteğim var.
Birincisi, mezarının başında her yıl toplanıp beni övmesinler, ben utangaç bir adamım ne yapacağımı şaşırıyorum.
İkincisi, yahu söyle şu millete, Allah aşkına benim sahte şiirlerimi internette dolaştırıp durmasınlar. Her seferinde şu daracık yerde dört dönüyorum.”
Ben hemen, “Emrin olur” dedim ve sözümü tutup en hakikisinden üç Can Yücel şiiri paylaşıyorum.
Gerisi size kalmış. Sahtelerden kaçının.
(Can Yücel)
SEVGİ DUVARI
Sen miydin o, yalnızlığım mıydı yoksa
Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi
Dilimizde akşamdan kalma bir küfür
Salonlar piyasalar sanat sevicileri
Derdim gülüm insan arasına çıkarmaktı seni
Yakanda bir amonyak çiçeği
Yalnızlığım benim sidikli kontesim
Ne kadar rezil olursak o kadar iyi
Kumkapı meyhanelerine dadandık
Önümüzde Altınbaş, Altın Zincir, fasulye pilakisi
Ardımızda görevliler, ekipler, Hızır Paşalar
Sabahları açıklarda bulurlardı leşimi
Öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri
Çöpçülerin elleriyle okşardım seni
Yalnızlığım benim süpürge saçlım
Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi
Baktım gökte bir kırmızı bir uçak
Bol çelik bol yıldız bol insan
Bir gece Sevgi Duvarını aştık
Düştüğüm yer öyle açık öyle seçik ki
Başucumda bi sen varsın bi de evren
Saymıyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi
Yalnızlığım benim çoğul türkülerim
Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi
*
MARE NOSTRUM
En uzun koşuysa elbet Türkiye’de de Devrim,
O, onun en güzel yüz metresini koştu
En sekmez lüverin namlusundan fırlayarak...
En hızlısıydı hepimizin,
En önce göğüsledi ipi...
Acıyorsam sana anam avradım olsun,
Ama aşk olsun sana çocuk, aşk olsun!
*
SARDUNYAYA AĞIT
İkindiyin saat beşte,
Başgardiyan Rıza başta
Karalar bastı koğuşa
İkindiyin saat beşte.
Seyre durduk tantanayı
Tutuklayıp sardunyayı
Attılar dikkapalıya
İkindiyin saat beşte.
Yataklık etmiş zaar
Suçu tevatür ve esrar,
Elbet bir kızıllığı var
İkindiyin saat beşte.
Dirlik düzenlik kurtulur,
Müdür koltuğa kurulur,
Çiçek demire vurulur
İkindiyin saat beşte.
Canların gözleri, yaşta,
Aklı idamlık yoldaşta,
Yeşil ölümle dalaşta
Sabahleyin saat beşte.
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