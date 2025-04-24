Çankaya'da roman ve öykü günleri başlıyor

Yayınlanma: 24.04.2025 - 21:20

Güncelleme: 24.04.2025 - 21:25

Cumhuriyet Gazetesi ile Cumhuriyet Kitapları Çankaya Belediyesi işbirliğiyle 'Çankaya Cumhuriyet Roman ve Öykü Günleri' isimli söyleşi ve imza günü düzenleyecek.

25 Nisan'dan 27 Nisan'a kadar sürecek etkinlikler, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Sabahattin Ali Konferans Salonu'nda yapılacak.

Gazetemizin yazarı Öner Yağcı, etkinliklere onur konuğu olarak katılacak. Tüm söyleşilerin ardından imza saati olacak.

İŞTE ETKİNLİĞİN GÜN GÜN PROGRAMI

25 NİSAN 2025

Onur Konuğu: Öner Yağcı

Saat: 10.00 Açılış

Sunuş konuşmaları

Saat: 10.30 Milli Mücadeleden Günümüze Roman ve Öykümüzde Toplumcu Çizgi

Konuşmacılar: Erendiz Atasü, Işık Öğütçü

Saat: 12.00/12.30 İmza Saati

Saat: 13.30 Yazın Bize Ne Söyler?

Konuşmacılar: Sevgi Özel, Ülkün Tansel, Kemal Ateş

Saat: 15.00 İmza Saati

Saat: 16.00 Yazınımızda Öner Yağcı'nın Yeri.

Konuşmacılar: Eren Aysan, Orhan Tüleylioğlu, Sadık Aslankara

Saat: 17.30 İmza saati

Saat: 18.00 Ödül töreni

26 NİSAN 2025

Saat: 10.30 Toplumsallığın Yazından Uzaklaştırılmasında Siyasetin Etkisi

Konuşmacılar: Öner Yağcı, Halil Genç, Doç. Dr. Gökçe Ulus, Saat: 12.00 İmza Saati

Saat: 13.30 Yoksulluk, Yoksunluk Bağlamında Yazın

Konuşmacılar: Özcan Karabulut, Erdal Atıcı, Alper Akçam

Saat: 15.00 İmza Saati

Saat: 16.00 Geleceğin Yazını

Konuşmacılar: Yalın Gündüz, Güven Baykan, Tolga Aydoğan.

Saat: 17.30 İmza saati

27 NİSAN 2025

Saat: 13.30 Yazarlara Yol Açıcı Yazarlar

Konuşmacılar: Sevgican Yağcı, Gürsel Korat, İsa Küçük.

Saat: 15.00 İmza Saati

Saat: 16.00 Toplum, Yazın, İnsan

Konuşmacı: Prof. Dr. Üstün Dökmen

Saat: 17.30 İmza Saati