Çankaya'da roman ve öykü günleri başlıyor
Gazetemiz ile Cumhuriyet Kitapları Çankaya Belediyesi işbirliğiyle 'Çankaya Cumhuriyet Roman ve Öykü Günleri' isimli söyleşi ve imza günü düzenleyecek. Söz konusu etkinlik, 25-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. İşte etkinliğin gün gün programı...
Cumhuriyet Gazetesi ile Cumhuriyet Kitapları Çankaya Belediyesi işbirliğiyle 'Çankaya Cumhuriyet Roman ve Öykü Günleri' isimli söyleşi ve imza günü düzenleyecek.
25 Nisan'dan 27 Nisan'a kadar sürecek etkinlikler, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Sabahattin Ali Konferans Salonu'nda yapılacak.
Gazetemizin yazarı Öner Yağcı, etkinliklere onur konuğu olarak katılacak. Tüm söyleşilerin ardından imza saati olacak.
İŞTE ETKİNLİĞİN GÜN GÜN PROGRAMI
25 NİSAN 2025
Onur Konuğu: Öner Yağcı
Saat: 10.00 Açılış
Sunuş konuşmaları
Saat: 10.30 Milli Mücadeleden Günümüze Roman ve Öykümüzde Toplumcu Çizgi
Konuşmacılar: Erendiz Atasü, Işık Öğütçü
Saat: 12.00/12.30 İmza Saati
Saat: 13.30 Yazın Bize Ne Söyler?
Konuşmacılar: Sevgi Özel, Ülkün Tansel, Kemal Ateş
Saat: 15.00 İmza Saati
Saat: 16.00 Yazınımızda Öner Yağcı'nın Yeri.
Konuşmacılar: Eren Aysan, Orhan Tüleylioğlu, Sadık Aslankara
Saat: 17.30 İmza saati
Saat: 18.00 Ödül töreni
26 NİSAN 2025
Saat: 10.30 Toplumsallığın Yazından Uzaklaştırılmasında Siyasetin Etkisi
Konuşmacılar: Öner Yağcı, Halil Genç, Doç. Dr. Gökçe Ulus, Saat: 12.00 İmza Saati
Saat: 13.30 Yoksulluk, Yoksunluk Bağlamında Yazın
Konuşmacılar: Özcan Karabulut, Erdal Atıcı, Alper Akçam
Saat: 15.00 İmza Saati
Saat: 16.00 Geleceğin Yazını
Konuşmacılar: Yalın Gündüz, Güven Baykan, Tolga Aydoğan.
Saat: 17.30 İmza saati
27 NİSAN 2025
Saat: 13.30 Yazarlara Yol Açıcı Yazarlar
Konuşmacılar: Sevgican Yağcı, Gürsel Korat, İsa Küçük.
Saat: 15.00 İmza Saati
Saat: 16.00 Toplum, Yazın, İnsan
Konuşmacı: Prof. Dr. Üstün Dökmen
Saat: 17.30 İmza Saati
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