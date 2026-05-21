Cannes'da dikkat çeken çıkış: Almodovar'dan Netanyahu'ya 'canavar' benzetmesi

21.05.2026 11:56:00
İspanyol yönetmen Pedro Almodovar, 79. Cannes Film Festivali’nde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için “canavar” benzetmesi yaptı.
Fransa’nın güneyindeki Cannes kentinde 12 Mayıs’ta başlayan 79. Cannes Film Festivali devam ediyor.

Yakasında İngilizce Free Palestine (Özgür Filistin) yazılı bir rozet takan İspanyol yönetmen Almodovar, festivalde “Amarga Navidad” isimli filminin tanıtıldığı basın toplantısına katıldı.

Almodovar, toplantıda yaptığı konuşmada, “Avrupalılar olarak (ABD Başkanı Donald) Trump, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve Rusya canavarlarına karşı bir tür bariyer oluşturma görevimiz var" dedi.

Avrupa’da uluslararası hukuka uydukları için bu görevi üstlenmeleri gerektiğini savunan Almodovar, "Avrupa’da kanunlar var; Trump, deliliklerinin ve çılgınlıklarının bir sınırı olduğunu ve Avrupa’nın onun politikalarına boyun eğmeyeceğini anlamalı" diye konuştu.

79.Cannes Film Festivali’nden notlar: Direniş, özgürlük ve demokrasi dersleri! Cannes Film Festivali’nde Doğu Avrupa sineması öne çıktı. Cristian Mungiu’nun “Fiyort”u ile Laszlo Nemes’in “Moulin”i festivalin en dikkat çeken yapımları arasında gösterildi.
John Travolta Cannes'daki bere tercihinin nedenini açıkladı: 'Eski tarz yönetmenlere saygı duruşu' 2026 Cannes Film Festivali'nde hem ilk yönetmenlik denemesiyle büyük beğeni toplayan hem de Onursal Altın Palmiye ödülüne layık görülen efsane aktör John Travolta, festival boyunca adından söz ettiren "bere ve gözlük" kombinine açıklık getirdi. 72 yaşındaki usta isim, bu tarzı Ingmar Bergman ve Francis Ford Coppola gibi efsanevi yönetmenlere saygı duruşu olarak seçtiğini söyledi.
Cate Blanchett Cannes'da isyan etti: 'Me Too hareketi çok hızlı bir şekilde öldürüldü!' Dünyaca ünlü Avustralyalı oyuncu Cate Blanchett, 2026 Cannes Film Festivali'nde katıldığı söyleşide, cinsel taciz ve yapısal suistimallere karşı küresel bir dalgaya dönüşen #MeToo (Ben de) hareketinin sinsi bir şekilde bitirilmek istendiğini söyledi.