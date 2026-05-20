John Travolta Cannes'daki bere tercihinin nedenini açıkladı: 'Eski tarz yönetmenlere saygı duruşu'

Dünya sinemasının en prestijli buluşma noktalarından biri olan Cannes Film Festivali, bu yıl hem duygusal anlara hem de sıra dışı stil tercihlerine sahne oldu. Festivalde ömür boyu başarı niteliğindeki Onursal Altın Palmiye ödülünü kucaklayan 72 yaşındaki efsanevi aktör John Travolta, kırmızı halıda ve fotoğraf çekimlerinde tercih ettiği bereli ve yuvarlak gözlüklü yeni imajıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Usta sanatçı, sinema dünyasında uzun süre tartışılan bu şaşırtıcı görüntüsünün arkasındaki felsefeyi ilk kez paylaştı.

"BEN BİR YÖNETMENİM, YÖNETMEN ROLÜNÜ OYNA"

İlk yönetmenlik denemesi olan ve 26 yaşındaki kızı Ella Bleu Travolta’nın başrolünü üstlendiği "Propeller One-Way Night" filminin tanıtımı için Cannes’a gelen aktör, stilinin arkasında sinema tarihine duyduğu derin saygının yattığını belirtti. CNN International’a konuşan Travolta, kendisini bu imaja götüren süreci şu sözlerle aktardı:

“Eski tarz yönetmenler bere ve gözlük takarlardı. 'İşte ben de aynısını yapacağım' diye düşündüm. 50 yılı aşkın süredir film sektöründeyim ama geriye baktığımda olaylar arasındaki farkı anlayamıyorum. Kendime; 'Bu sefer ben yönetmenim. Sen oyuncusun, yönetmen rolünü oyna. Eski tarz bir yönetmen gibi görün' dedim.”

BERGMAN VE COPPOLA'YA SAYGI DURUŞU

Bu ikonik tarzı benimsemeden önce geçmişe dönük ciddi bir araştırma yaptığını ve eski fotoğrafları incelediğini itiraf eden Travolta, dünya sinemasını şekillendiren iki dev isme işaret etti: Ingmar Bergman ve Francis Ford Coppola.

Cannes’daki anılarını zihninde ölümsüzleştirmek istediğini söyleyen usta sanatçı, “Yönetmen olmaya bir saygı duruşunda bulunacağım. Yani bir yönetmen rolünü oynayacağım ve sonra geriye baktığımda, 'Ah, bu Propeller One-Way Night Coach'tu, bu Cannes'dı, bu Altın Palmiye'yi kazandığım zamandı' diyeceğim. Bunu canlı bir şekilde hatırlayacağım” ifadelerini kullandı.

"BU OSCAR'IN BİLE ÖTESİNDE"

Festivalin sanat yönetmeni Thierry Frémaux, cuma günü gerçekleştirilen dünya prömiyeri öncesinde sahneye çıkan John Travolta'ya büyük bir sürpriz yaparak kendisine Onursal Altın Palmiye ödülünü takdim etti.

Kürsüye yine çok konuşulan beresiyle çıkan ve ödülü aldığı sırada gözyaşlarını tutamayarak göğsünü tutan Travolta, duygularını şu çarpıcı cümleyle özetledi:

"Bu Oscar'ın bile ötesinde. Buna inanamıyorum. Bunu hiç beklemiyordum."