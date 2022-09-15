Carmen Operası, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM'de

15 Eylül 2022 Perşembe, 12:50

Dünyanın en seçkin opera eserlerinden olan ve dünya genelinde en çok sahnelenen operaların başında gelen, bestesi Fransız besteci Georges Bizet'e ait olan “Carmen”in librettosu Ludovic Halevy ve Henri Meilhac tarafından yazılmıştır. İlk kez 1875 yılında Paris’de sahnelendiğinde sert eleştirilere maruz kalan Carmen Operası, ne yazık ki ancak Bizet’in ölümünden sonra, muhteşem başarısını yakalamış ve dünya çapında ün kazanmıştır.

İtalyan Rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini’nin sahneye koyduğu eserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı Şef Zdravko Lazarov yönetecek.

Carmen Operası’nda koreografi Ayşem Sunal Savaşkurt’a, dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu’na, kostüm tasarımı Ayşegül Alev ve Gizem Betil’e, ışık tasarımı Giovanni Pirandello’ya ait. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosunu Paolo Villa, çocuk korosunu ise Sercan Gazeroğlu yönetiyor.

CARMEN OPERASI NEYİ ANLATIYOR?

Operanın hikâyesi; 1830 civarlarında İspanya’nın Sevilla şehrinde geçer. Eserin baş kahramanı güzel , ateşli ve herkesin aklını kolayca başından alan ve bir tütün fabrikasında işçi olarak çalışan çingene genç kız Carmen'dir. Carmen, asker Don Jose’den çok etkilenir ve onu cezbederek ait olduğu saygın hayattan koparıp kendisiyle beraber dağlarda yaşamaya ikna eder. Ancak bir süre sonra Carmen’in aşkı bitmiştir ve hayatına yeni biri girmiştir. Don Jose’nin ise onun için bunca sıkıntıyı göze aldığı kadını kolayca bırakmaya hiç niyeti yoktur…

Nesrin Gönüldağ’ın “Carmen” rolü ile sahnede olacağı gecede “Don José”yi Ali Murat Erengül,” Escamillo”yu ise Caner Akgün seslendirecek. Ayrıca Micaëla rolünde Ayten Telek, Zuniga rolünde Mithat Karakelle; Moralès rolünde Şahin Dedemen, Frasquita rolünde Sevim Ateş; Mercédès rolünde Ceren Şahin, Le Dancaïre rolünde Alp Köksal, Le Remendado rolünde Çağrı Köktekin sahnede olacak.