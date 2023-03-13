‘Carmen’ yine sahnede...

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 04:00

Samsun Devlet Opera Bale Topluluğu, çok sevilen “Carmen” eseri ile yeniden sahnede olacak.

Georges Bizet’in müziği ile koreograf ve libretto yazarı Carlos Vilan’ın orijinal koreografisiyle sahneye koyulan “Carmen”, İspanya’da bir tütün fabrikasında çalışan asi güzel Carmen’in Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı gelgitli ve kural tanımaz aşk ilişkisini, müzik, klasik bale ve flamenkoyla harmanlayarak anlatıyor.

İki perde olarak sahnelenen “Carmen”in müzik düzenlemesi Tulio Gagliardo Varas’a ait. Orkestrayı ise dönüşümlü olarak Tulio Gagliardo Varas ve Kıvanç Tepe yönetiyorlar. Dekor tasarımı Tayfun Çebi’ye, kostüm tasarımı Gülay Korkut’a ait olan eserin ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz yaptı.

Didem Tepe’nin başkemancı olarak yer aldığı “Carmen”in temsili 20 Mart’ta saat 20.00’de Aydın Gün Salonu’nda yapılacak.

Ayrıca, Samsun Devlet Opera Bale Topluluğu Müslüman Türk kadın tiyatro oyuncusu Afife Jale’nin hayatını anlatan modern bale prodüksiyonu “Afife” için hazırlıklarını sürdürüyor.