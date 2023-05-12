Çavdar Yayınları edebiyat dünyasına merhaba dedi: İlk kitap Çocuklara Kurulan Saatler

Yayınlanma: 12.05.2023 - 18:33

Güncelleme: 12.05.2023 - 18:33

Çavdar Yayınları'nın ilk yazarı kamuoyunun yakından tanıdığı, diyabetli çocuklar üzerine yaptığı çalışmalarla ismini duyuran Prof. Dr. Şükrü Hatun oldu. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde akademik çalışmalarına devam eden ve aynı zamanda hekimlik hizmeti veren Hatun'un, Çocuklara Kurulan Saatler adlı eseri Çavdar etiketiyle okurla buluştu. Düşünce dünyasının önemli isimlerinden Tanıl Bora'nın önsözüyle Çocuklara Kurulan Saatler kitabı Kitapyurdu'ndan edinilebilir.

KİTAP HAKKINDA

Kuşkusuz, bir çocuk hekimi, çocukları korumayı iş edinmiş birisidir. Nitekim çocukları koruyup kollamakla ilgili profesyonelce yol gösteren, deneyim aktaran parçalar var kitapta. Fakat Şükrü Hatun, bunun ötesinde bir şeyden söz ediyor bir yerde; onu çocuk hekimi olmaya iten motivasyonu, "Çocukların dünyasında olmak" diye özetliyor. Çocukların dünyasında olmak; çocuklarla arkadaşlık etmek, çocukları dinlemek, çocuklardan öğrenmek… Ergenlik sorunlarıyla uğraşırken, çocukluk etme sanatını çocukların ellerinden alabilecek bir dert olan diyabetle uğraşırken, bu uğraşın hakkını verebilmek için çocukların dünyasında olmak gerektiğini bilen bir hekim konuşuyor bu metinlerde... Tanıl Bora

ŞÜKRÜ HATUN KİMDİR?

Prof. Dr. Şükrü Hatun 1959 yılında Kütahya Domaniç Aksu Köyü’nde doğdu. 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyet sonrası Adıyaman’da mecburi hizmetini yerine getirdi. Çocuk Sağlı ğı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimini Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesinde 1990’da Çocuk Endokrinoloji Yan Dal Uzmanlık Eği timini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1993’te tamamladı. 1994 yılında doçent, 1999 yılında profesör oldu. 1995-2016 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda çalıştı. İki dönem anabilim dalı başkanlığı, 2012-2015 yılları arasında tıp fakültesi dekanlığı yaptı. 2015 yılında bir süre North Carolina Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji Bölümü’nde ziyaretçi profesör olarak bulundu.

Mesleki yaşamında en önemli yeri diyabetli çocukların sağlığının geliştirilmesi, eğitimi ve sosyal haklarına ayıran Hatun, 1996 yılından beri diyabetli çocuklar için kamp düzenleyen ekibin sorumlusudur; ayrıca diyabetli çocuklar ve aileler için çeşitli eğitim kitapları yazmış veya çevirmiştir. Son olarak ise Diyabetli Çocuklar Vakfı’nı kurmuştur. Prof. Hatun, 1 Haziran 2016’den beri Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışmaktadır. İletişim Yayınlan’ndan Hasta Hakları (1999), Hekim Kendisini de Teda vinin Bir Parçası Olarak Sunar (2002) ve İnsancıl Bir Tıp İçin (2012) kitapları yayımlanmıştır.