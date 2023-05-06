Gazeteci İsmail Arı'dan ses getirecek bir ilk kitap: Kızılay Holding

Yayınlanma: 06.05.2023 - 14:34

Güncelleme: 06.05.2023 - 14:35

Uzun yıllardır Kızılay’la ilgili çalışmalarıyla sık sık gündeme gelen, yaptığı haberler ve yazdığı yazıları nedeniyle yargılanan, hakkında birçok dava açılan gazeteci İsmail ARI’nın ilk kitabı KIZILAY HOLDİNG yayımlandı.

Denetime açık olmayan dev bütçesi ile dikkat çeken Kızılay, iktidarının ilk günlerinden itibaren AKP için iştah kabartan bir kurum oldu.

2021 yılı resmî raporlarında yer alan bilgilere göre, yaklaşık 8 milyar TL. Bu bütçe ülkedeki birçok kamu ku­rumunun, belediyenin, bakanlıkların ve hatta Cumhurbaşkanlı­ğı’nın bütçesinden dahi fazla. Öyle ki Cumhurbaşkanlığı’nın 2021 yılı bütçesi 4 milyar 39 milyon TL ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ise 2,6 milyar TL olarak belirlenmişti. Yani Kızılay’ın 2021 bütçesi Cumhurbaşkanlığı bütçesinin iki katı, MİT’in ise yaklaşık üç buçuk katıydı.

Kendi tüzüğünde “gönüllülük esasına dayanan bir yardım kuruluşu” olduğunu beyan eden Kızılay’ın, yaşadığımız son büyük depremde şirketleştiği, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırması gereken çadır, yiyecek, hatta bağışlanan giysi ve kanları bile satan bir ticarethaneye dönüştüğü ortaya çıktı. Kamuoyunda büyük bir şaşkınlık ve kızgınlıkla karşılanan bu durum elbette birdenbire oluşmamıştı ve elbette şirketleşme işinin kökleri siyasal iktidarlara dayanıyordu.

Gazeteci İsmail Arı, bir yardım kuruluşu olmaktan çıkıp holdingleşmeye varan, iktidarlar tarafından para kaynağı olarak görülen ve yağmalanan Kızılay’ın şirketler kurularak nasıl işlevsiz hale getirildiğini çok daha önceden fark etti. Arı’nın yıllara yayılan ayrıntılı araştırması Kızılay Holding, güven sıralamasında en altlara düşen kurumun nasıl bu hale geldiğini gözler önüne seriyor.

ARKA KAPAK YAZISI

Biz gazeteciler tarih için müsvedde tutarız. Tarih onları temize çeker; kimisini çöpe atar kimisini de sayfalarına ekler. Mahallemizin çalışkan arısı İsmail Arı’nın çalışması şimdiden tarih! (Ayşenur Arslan)

Bir kurum kamusal alanda hizmet sunuyorsa, toplumun ortak hafızasında nasıl anıldığı çok önemli hâle gelir. Kimi güzel kavramların içi, Siyasal İslam tarafından henüz boşaltılmamışken, Kızılay’ı hakikî mânâda bir iyilik kurumu olarak hatırlıyorduk. Kızılay’ın nereden nereye geldiğini bugün ortaya koyan gazetecilik hattı içinde, genç kuşağın başarılı temsilcilerinden İsmail Arı’nın haberleri önemli bir yer tutuyor. Bu uğurda bedel de ödeyen Arı, ortak hafızamızın “iyilik kurumu”nun, nepotik bir ticarethaneye dönüşmesinin izlerini sürüyor. (Çiğdem Toker)

İsmail Arı, AKP iktidarının istibdat döneminde cesur haberciliğin önemli kalemlerinden biri oldu. Türkiye bir aile şirketine dönüştürülürken yardım kuruluşu olmaktan çıkarılan ve bir holdinge dönüştürülen Kızılay hakkındaki haberleri bir dönemi gözler önüne seriyordu. Şimdi haberciliğini bu konudaki kitapla taçlandırıyor. Kalemine sağlık. (Timur Soykan)

Gazetecilikte başarı bir kaleci gibi pozisyonu doğru takip edip, doğru konumda durmakla geliyor. İsmail Arı sadece depremden sonra değil, yıllardır Kızılay’ı takip ediyor, bu kurumdaki çürümeyi gazetesi BirGün’de okuyucularıyla yıllardır buluşturuyor. Doğru yerde yazıyor, doğru yerde duruyor ve takibini en özenli şekilde yapıyor. Belki de Kızılay’ı en iyi bilen isim. (Ozan Gündoğdu)

İSMAİL ARI KİMDİR?

İstanbul’da 1996 yılında doğdu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden 2019 yılında mezun oldu. Aynı yılın haziran ayında BirGün gazetesinin Ankara bürosunda çalışmaya baş­ladı. Ankara gazeteciliği deneyiminin ardından 2020 yılında BirGün gazetesinin İstanbul ofisine geçti.

Covid-19 pandemisinin başlamasıyla uzun bir süre sağlık muhabirli­ği yaptı. Sağlık alanında yaptığı haberlerle İstanbul Tabip Odası’ndan (İTO) 2020, 2021 ve 2022 yıllarında üste üç ödül, Ankara Tabip Odası (ATO) ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden (TGC) birer ödül aldı.

Aynı zamanda kent, çevre, belediye ve kamu ihaleleri üzerinde araş­tırmalar yaparak bu alanda haberlere imza atıyor. Bu alanda yaptığı haberlerle de TMMOB Mimarlar Odası ile Şehir Plancıları Odası’ndan ödüller aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile ilgili haberleri nedeniy­le Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin “2022 Yılı Siyasal Haber Ödülü”ne değer bulundu.

İçişleri Bakanlığı’nın Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile Genel Müdürü İb­rahim Altan’a kestiği para cezalarını haberleştirip belgelerini yayım­ladığı için 2022 yılında 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Arı, aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi.