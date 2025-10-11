Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çaykovski'nin eserleri Süreyya Operası'nda sahnelendi

Çaykovski'nin eserleri Süreyya Operası'nda sahnelendi

11.10.2025 20:42:00
Çaykovski'nin eserleri Süreyya Operası'nda sahnelendi

Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin klasikleşmiş bale eserleri Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin klasikleşmiş bale eserlerini Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturdu.

İDOB'tan yapılan açıklamaya göre, "Çaykovski Bale Gala" başlıklı programda, "Kuğu Gölü" ve "Uyuyan Güzel" balelerinden seçilmiş bölümlerin yanı sıra klasik bale repertuvarının seçkin örnekleri sahnelendi.

Program, 14 ve 17 Ekim'de yeniden Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Solist dansçılar Berfu Elmas, Batur Büklü, Gizem A. Tuncay, Çağatay Özmen, Berin Günay, Berkay Günay, Merve Erdier, Ayşe Aras, Arda Erkara, Elifsu Pamukçu ve Matthew Solovieff sahnede olacak.

