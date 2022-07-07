Çaylaklar filminin konusu nedir? Çaylaklar filminin oyuncuları kimlerdir?

2019 yılında Çin'de vizyona giren Çaylaklar film, Türk televizyonlarında da ekranlara geliyor. Çaylaklar filminin konusu nedir? Çaylaklar filminin oyuncuları kimlerdir?

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2022 Perşembe, 16:52
Çaylaklar filminin konusu nedir? Çaylaklar filminin oyuncuları kimlerdir?
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Çin yapımı aksiyon filmi Çaylaklar 2019 yılında Çin'de vizyona girdi. Çaylaklar filminin senarastliğini ve yönetmenliği Alan Yuen tarafından yapıldı.

ÇAYLAKLAR FİLMİNİN KONUSU

Ekstrem sporlara düşkün olan Zhao Feng, kendini tesadüfen yasadışı uluslararası bir ticaretin içinde bulur. Bu durum üzerine özel ajan Bruce, Zhao’yu takip etmek için Budapeşte’ye gider. Bruce, berbat bir polis olan Miao Yan, profesyonel olmayan bir bilim insanı olan Ding Shan ve işsiz bir doktor olan Lv’den oluşan amatör bir birim kurar. Kıdemli ajan Bruce önderliğinde ekip, teröristlere karşı savaş açar.

ÇAYLAKLAR FİLMİNİN OYUNCULARI

Çaylaklar filminin oyuncu kadrosunda şu oyuncular yer alıyor;

Wang Talu 

Sandrine Pinna 

Milla Jovovich 

Xu Weizhou 

Liu Meitong 

Alan Wan 

Björn Freiberg 

David Lee McInnis 

Suet Lam



Çaylaklar The Rookies Film
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