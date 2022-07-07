Çaylaklar filminin konusu nedir? Çaylaklar filminin oyuncuları kimlerdir?

07 Temmuz 2022 Perşembe, 16:52

Çin yapımı aksiyon filmi Çaylaklar 2019 yılında Çin'de vizyona girdi. Çaylaklar filminin senarastliğini ve yönetmenliği Alan Yuen tarafından yapıldı.

ÇAYLAKLAR FİLMİNİN KONUSU

Ekstrem sporlara düşkün olan Zhao Feng, kendini tesadüfen yasadışı uluslararası bir ticaretin içinde bulur. Bu durum üzerine özel ajan Bruce, Zhao’yu takip etmek için Budapeşte’ye gider. Bruce, berbat bir polis olan Miao Yan, profesyonel olmayan bir bilim insanı olan Ding Shan ve işsiz bir doktor olan Lv’den oluşan amatör bir birim kurar. Kıdemli ajan Bruce önderliğinde ekip, teröristlere karşı savaş açar.

ÇAYLAKLAR FİLMİNİN OYUNCULARI

Çaylaklar filminin oyuncu kadrosunda şu oyuncular yer alıyor;

Wang Talu

Sandrine Pinna

Milla Jovovich

Xu Weizhou

Liu Meitong

Alan Wan

Björn Freiberg

David Lee McInnis

Suet Lam



