Caz ve özgürlüğün buluşma noktası: Cazın önde gelen isimleri Ankara'da bir araya geliyor...

Yayınlanma: 01.11.2023 - 10:51

Güncelleme: 01.11.2023 - 10:51

Uluslararası Ankara Caz Festivali, 15 Kasım'da başlıyor. Bu yılki tema "Caz ve Özgürlük" olarak belirlendi. Festival, 15 Kasım'da Kerem Görsev'in konseriyle açılacak ve 10 gün boyunca bir dizi etkinliği içerecek.

Festivalde biletleri internet sitesi üzerinden satışa sunulacak bazı etkinlikler ise ücretsiz olarak sunulacak. Festivalin dijital söyleşileri de Caz Derneği'nin YouTube kanalında yayımlanacak. İşte festival programı etkinlikleri...

ANKARA CAZ FESTİVALİ PROGRAMI

Kerem Görsev Trio Konseri - 15 Kasım 2023, 20:30

Kerem Görsev, "Lost Ghost" ve "Meeting Point" albümlerinden parçalarla izleyicilerle buluşacak. Kontrbas: Volkan Hürsever, davul: Ferit Odman.

Erkan Oğur, TELVİN Konseri - 16 Kasım 2023, 20:30

Soyut, modal, tonal ve makamsal doğaçlamalarla müziği ifade eden TELVİN, özgür akustik cazdan esinlenen bir müzik grubu olarak sahne alacak.

Rüzgar Yıldırım Quartet Konseri - 17 Kasım 2023, 21:30

18. Nardis Genç Caz Vokal Yarışması derece sahibi Rüzgar Yıldırım sahne alacak.

E. Org. Ergin Celasin ile Cazda Özgürlük - 18 Kasım 2023, 19:30

Cumhuriyetimizin 100. Yılı ve Cazda Özgürlük konulu bu söyleşi, Caz Derneği Onursal Başkanı E. Org. Ergin Celasin ile gerçekleşecek.

Hakan Başar Trio Konseri - 18 Kasım 2023, 20:30

"Uluslararası Cazın Yükselen Yeni Yıldızı" olarak tanımlanan Hakan Başar, Avrupa'da ve özellikle İtalya'da coşkulu konserler vererek sahne alacak.

Ahmet Berker ile Caz Tarihi Atölyesi - 19 Kasım 2023, 13:30

Ahmet Berker ile Caz Tarihi Atölyesi, caz severlerle buluşacak.

Nuri Bilge Ceylan Taşra Üçlemesi Caz Projesi Konseri - 19 Kasım 2023, 20:30

Altın Palmiye sahibi ünlü Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın, "Kasaba", "Mayıs Sıkıntısı" ve "Uzak" filmlerinden özenle seçilen sahneler üzerine bestelenen caz parçalarını içeren özel bir konser.

Şinasi Celayiroğlu ile Doğaçlamada Caz Armonisi Kullanımı - 20 Kasım 2023, 13:30

Gitar müziği üzerine uzmanlaşmış Şinasi Celayiroğlu, "Doğaçlamada Caz Armonisi Kullanımı" başlıklı bir masterclass düzenleyecek.

Beran Paçacı ile Türkiye Caz Arşivi - 20 Kasım 2023, 20:30

Türkiye Caz Arşivi konulu söyleşi, Caz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Oktar Varoğlu moderatörlüğünde gerçekleşecek.