'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' sete çıktı: İşte ilk fotoğraflar...
Behzat Ç’nin yeni hikayesi ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' oyuncuları sete çıktı.
Yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin ekibi, gerçekleştirilen okuma provasının ardından ilk çekim günü için Ankara’da bir araya geldi.
Yakında BluTv'de yayınlanacak olan "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi"nden ilk tanıtım yayınlanmıştı.
BluTV'nin sosyal medya hesaplarından bugün dizinin sete çıktığı duyuruldu.
Platformun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cinayet Büro toplandı, göreve bile çıktı la! Çekiç ve Gül: Bir #BehzatÇ. Hikayesi ekibi bugün sete çıktı, Amirim yakında BluTV’de!" ifadelerine yer verildi.
Cinayet Büro toplandı, göreve bile çıktı la! Çekiç ve Gül: Bir #BehzatÇ. Hikayesi ekibi bugün sete çıktı, Amirim yakında BluTV’de! ?? @Ortaksyapim @papazinpilavi pic.twitter.com/sPPMBYisGY— BluTV (@BluTV) July 19, 2022
Dizide usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. karakteriyle bir kez daha kamera karşısına geçecek. Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç'ın yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuna; Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu katıldı.
‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken senaryo Ercan Uğur imzası taşıyor.
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