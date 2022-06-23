Çekiç ve Gül: Behzat Ç.’nin yeni savcısı belli oldu!

23 Haziran 2022 Perşembe, 11:27

Türk televizyonlarının unutulmaz dizileri arasında yer alan Behzat Ç. yeni sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Dizinin “Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi” ismiyle çekimlerine başlanacak.

Dizinin oyuncu kadrosu ise belli olmaya başladı.

Blutv’de seyirciyle buluşacak olan dizinin ilk tanıtımı “Bu karanlık şehirde kimse seni duymazsa biz yine de duyarız la” sloganıyla paylaşıldı.

YENİ SAVCI BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Devrim Yalçın’ın yöneteceği dizinin kadrosuna oyuncu Gökçe Eyüboğlu katıldı.

Son olarak Evlilik Hakkında Her Şey dizisindeki performansıyla tanınan Eyüboğlu savcı Belgin’e hayat verecek.