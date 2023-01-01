Celal Binzet’ten 30. kişisel sergi
Celal Binzet’in 30. kişisel resim sergisi, 5 Ocak’ta Ankara’daki Sevgi Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşacak.
1971’den bu yana sanatın içinde etkinliklerde bulunan, gerçekleştirdiği çok sayıda kişisel serginin yanında karma etkinliklere de katılan Celal Binzet, 30’uncu kişisel sergisini Ankara’da açacak.
Binzet’in Çankaya’daki Sevgi Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşacak olan sergisinin açılış kokteyli 5 Ocak Perşembe günü, saat 18.00’de yapılacak.
Sergi, 21 Ocak’a dek ziyaret edilebilecek.
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