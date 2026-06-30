Cem Adrian ve Fazıl Say, ENKA Sanat'ta konser verecek

ENKA Sanat, temmuz ayı etkinlikleri kapsamında besteci ve piyanist Fazıl Say ile şarkıcı ve söz yazarı Cem Adrian'ı ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşturacak.

Program kapsamında piyanist ve besteci Fazıl Say 6 Temmuz'da, şarkıcı Cem Adrian ise 8 Temmuz'da sahne alacak.

Özel bir repertuvar ile sahneye çıkacak olan Say'a flütte Aslıhan And Say eşlik edecek. İkilinin birlikte yorumlayacağı "Bosphorus Romance", İstanbul'un şiirselliğini müzikal bir anlatıya dönüştürecek.

Programın bir diğer ayağında vokalde Seda Kırankaya yer alacak. Kırankaya'nın seslendireceği "Çılgın Nar Ağacı", duygusal derinliği ve güçlü anlatımıyla dinleyicilere etkileyici bir deneyim sunacak.

Gecede yorumlanacak "Saksafon Suiti" eseri, uluslararası alanda tanınan saksafon sanatçısı Asya Fateyeva'nın yorumuyla sahneye taşınacak.

Cem Adrian ise "Seçkiler" albümüyle aynı adı taşıyan konserinde Anadolu türkülerini kendine özgü yorumuyla tekrar söyleyecek.

"Telli Turnam", "Neredesin Sen", "Mihriban" ve "Ne Ağlarsın" gibi türkülerin de seslendirileceği konserde sanatçıya Erdal Erzincan ve Jehan Barbur da eşlik edecek.

Konserlerin biletleri, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi'nden temin edilebiliyor.